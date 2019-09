Guardiola blijft puzzelen: "In januari kunnen we niemand kopen"

Manchester City zal zich in januari niet roeren op de transfermarkt.

Manager Josep Guardiola bevestigt tegenover Sky Sports dat zijn werkgever de komende transferperiode niet in staat is om nieuwe spelers aan te trekken.

Dat Guardiola het seizoen moet afmaken met de huidige selectie is een tegenvaller, daar de coach met name in verdedigend opzicht kampt met veel blessureleed.

Vincent Kompany heeft verlaten voor , waarna Aymeric Laporte en John Stones geblesseerd raakten. Noodgedwongen kiest Guardiola momenteel voor middenvelder Fernandinho in het centrum naast Nicolás Otamendi.

Met oog op de komende transferperiode tempert de Spanjaard de verwachtingen. "Het is niet aan mij, maar in januari kunnen we niemand kopen. We hebben niet het geld om grote bedragen neer te leggen. Dat lukte niet in de zomer, dus ook niet in de winter."

Manchester City maakt het seizoen af met de huidige selectie. "We gaan het doen met de spelers die we hebben. Met Taylor Harwood-Bellis, Eric Garcia en de nieuwe spelers in de jeugdopleiding. We hebben jonge getalenteerde spelers op wie we kunnen rekenen", aldus Guardiola.

De coach had echter graag nog de beschikking had gehad over Kompany. " Vinny had een geweldige persoonlijkheid en hij was enorm behulpzaam voor mij en de hele club. Maar hij heeft besloten om naar Anderlecht te gaan en wij moeten door."

Ondanks de personele problemen is Manchester City op stoom. Shakhtar Donetsk werd met 0-3 verslagen in de , waarna met 8-0 opzij werd gezet in de Premier League.

Afgelopen dinsdag werd de vierde ronde van de EFL Cup bereikt na een 0-3 overwinning op Preston North End. Zaterdagavond om 18.30 uur wacht het uitduel met .