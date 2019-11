'Guardiola blijft in beeld bij Bayern; Ten Hag 'wunschkandidat in München'

Ajax lijkt op termijn een telefoontje vanuit Beieren te kunnen verwachten.

Volgens Sport1 is Erik ten Hag namelijk topkandidaat om aan de slag te gaan als hoofdtrainer bij . De Duitse grootmacht zoekt naar een nieuwe trainer nadat Niko Kovac onlangs op straat werd gezet. Ten Hag heeft laten weten dat hij het seizoen bij hoe dan ook afmaakt.

Nog voor het ontslag van Kovac werd Ten Hag genoemd als een van de mogelijke nieuwe trainers van Bayern. Sport Bild bracht eerder deze week naar buiten dat Josep Guardiola nadrukkelijk in beeld is.

Lees beneden verder

Hij werkte eerder al bij Bayern en staat tot medio 2023 onder contract bij . Volgens Sport1 is de Spanjaard in beeld, maar is het nog maar de vraag of een sensationele terugkeer erin zit. Waarschijnlijker lijkt de aanstelling van Ten Hag.

Bayern bracht vrijdag naar buiten dat interim-trainer Hans-Dieter Flick in ieder geval tot aan de winterstop aanblijft als eindverantwoordelijk. Mogelijk maakt hij ook het seizoen af.

Daarna wordt wellicht het vizier op Ten Hag gericht, die de Wunschkandidat zou zijn in München. Het contract van de Ajax-trainer in Amsterdam loopt door tot de zomer van 2022.