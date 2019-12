Guardiola bevestigt vertrek Arteta naar Arsenal: "Mikel is in Londen"

Mikel Arteta wordt de nieuwe manager van Arsenal.

De geruchten over een overgang gaan al langer de ronde en een officiële bevestiging laat nog op zich wachten, maar -manager Josep Guardiola heeft het vertrek van zijn assistent naar the Gunners vrijdagmiddag bevestigd. Tijdens een persconferentie heeft Guardiola zijn landgenoot veel succes gewenst.

Guardiola meldde eerder deze week al dat Arteta in onderhandeling was met , waar de oud-middenvelder de beoogde opvolger is van Unai Emery. “Mikel is in Londen”, aldus Guardiola vrijdag tegenover diverse Engelse media. “Hij is dicht bij een deal met Arsenal. Dat is wat ik erover weet.”

Guardiola zal op de korte termijn geen extra assistent aan zijn technische staf toevoegen. Giovanni van Bronckhorst lijkt niet in beeld. “We blijven het doen met dezelfde mensen die we hebben”, aldus de manager. “Hij (Arteta, red.) heeft besloten dat hij daar naartoe wil en als iemand een droom heeft, dan kan je dat niet afstoppen. Je moet je dromen najagen.”