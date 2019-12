Guardiola bevestigt geruchten over Arsenal: "Ik weet net zoveel als jullie"

Josep Guardiola heeft dinsdag op een persconferentie bevestigd dat zijn assistent Mikel Arteta in gesprek is met Arsenal.

De Spaanse rechterhand van Guardiola is in beeld om de onlangs ontslagen Unai Emery op te volgen als manager van de club waar hij tussen 2011 en 2016 voor speelde. Guardiola weet nog niet of Arteta daadwerkelijk aan de slag gaat bij de club uit Londen. "Hij weet wat hij wil en uiteindelijk is het zijn beslissing", aldus Guardiola.

-directeur Vinai Venkatesham en clubadvocaat Huss Fahmy werden gefotografeerd toen ze zondagavond het huis van Arteta in Manchester verlieten. Naar verluidt spraken de afgevaardigden van the Gunners ruim twee uur met de beoogde trainer.

Volgens Engelse media wordt er nog voor het einde van deze week een akkoord verwacht tussen Arsenal en de 37-jarige Arteta, die nog nooit op eigen benen stond als trainer.

In aanloop naar de bekerwedstrijd van woensdag tegen Oxford United werd Guardiola gevraagd of hij op de hoogte is van de gesprekken van Arteta met Arsenal en of zijn assistent met City mee gaat naar het duel in de . "Ik weet net zoveel als jullie. Ik heb hem vandaag gezien en hij gaat met ons mee, ja", aldus Guardiola, die zijn landgenoot hoog heeft zitten.

"Wij waren zo slim om hem op te pikken en nu willen anderen hem hebben. Hij is een geweldig persoon en een goede manager, daardoor heeft hij het bij ons zo goed gedaan."

Guardiola tast nog in het duister wat betreft de toekomst van Arteta. "Hij is in gesprek met Arsenal, dus ik weet niet wat er gaat gebeuren", aldus de ex-trainer van onder meer .

Guardiola bevestigt dat hij op de hoogte was gebracht door Arteta dat hij in gesprek ging met Arsenal. "Ja, ik wist ervan. Hij is volwassen en weet precies hoe hij dit moet aanpakken. Hij was ontzettend eerlijk tegenover mij. De organisatie van de club blijft niet altijd hetzelfde. Wat nu werkt, werkt morgen misschien niet meer. De mensen van vandaag zullen hier morgen misschien niet meer zijn. Als we nieuws hebben, dan horen jullie dat vanzelf."