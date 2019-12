Guardiola benadrukt: "Dat was niet de reden dat hij bij Arsenal is vertrokken"

Manchester City speelt zondagmiddag bij Arsenal en dat betekent voor Josep Guardiola geen weerzien met Unai Emery.

De landgenoot kreeg eind november zijn congé in Londen en sindsdien zit Fredrik Ljungberg op interim-basis op de bank. Emery was onder de fans niet alleen de zondebok vanwege de erbarmelijke resultaten van , maar ook vanwege zijn accent zodra hij journalisten in het Engels te woord stond.

De uitspraak 'Good Ebening' groeide zelfs uit tot een hashtag op sociale media. Guardiola is van mening dat het accent of het gebrek aan kennis van de Engelse taal geen issue zou zijn geweest als de resultaten goed waren geweest.

"Ik kan niet ontkennen dat communicatie belangrijk is, maar als hij vaker had gewonnen zou de communicatie als perfect worden gezien", zo stelt de manager van .

Lees beneden verder

"Het is niet makkelijk om in een andere taal te spreken. Ik deed het in Duitsland, maar er zijn ook tal van andere manier om te communiceren: met je handen, met je lichaam, met emotie's, met afbeeldingen... De capaciteit van Unai om Engels te spreken was niet de reden dat hij bij Arsenal is vertrokken, dat lijdt geen twijfel", verwijst Guardiola naar de reeks van zeven duels zonder zege, de slechtste reeks van Arsenal sinds 1992, vóór het ontslag van Emery.

"Het gebeurde omdat hij geen wedstrijden won. Een manager wordt anders beoordeeld op basis van resultaten, ook al blijft het dezelfde persoon. Als je wint, zou men zeggen dat zijn manier van communiceren perfect is."

Manchester City won vorig seizoen zowel thuis als uit van Arsenal en is zondag verplicht om te winnen. Koploper heeft na de 2-0 zege op een voorsprong van liefst zeventien punten op de titelverdediger. Arsenal pakte vier punten uit drie duels na het vertrek van Emery.