Guardiola: "Barça, Juve en Bayern zijn de beste clubs van dit decennium"

Manchester City is momenteel nog op alle fronten in de race om te prijzen.

Josep Guardiola, manager van the Citizens , weigert voorlopig te spreken over een zogenaamde quadruple. De Spaanse oefenmeester is van mening dat Manchester City zich op het gebied van prijzen winnen moet spiegelen aan Juventus, Barcelona en Bayern München.

"Ik heb het al een aantal keer gezegd. Jullie zijn enorm complimenteus en daar wil ik jullie voor bedanken, maar iedere keer dat we over een quadruple spreken, vliegen we uit een toernooi. Jullie lokken me op dat gebied een beetje uit. Het belangrijkste is dat we er in januari nog bij zijn. Dat we bij de grote clubs staan, is het belangrijkste. Wat zijn de beste teams van het afgelopen decennium? Barcelona, Juventus en Bayern München", tekent Goal op uit de mond van Guardiola tijdens een persmoment.



"Waarom dat de beste clubs zijn? Ieder seizoen winnen ze de competitie en binnenlandse bekers. Ieder seizoen doen ze mee, omdat ze de beste zijn. Het is moeilijk om daar dichtbij te komen, maar we proberen het te imiteren", gaat de oefenmeester verder. "Soms heb je geluk nodig, maar je moet er wel bij zijn. Dat wil ik bereiken. We moeten tot het einde meedoen in de Premier League. Het is voor de tweede keer achter elkaar gelukt om de finale van de EFL Cup te halen, daar verdienen de spelers een compliment voor. We zitten nog in de FA Cup en moeten ons voorbereiden op de volgende ronde van de Champions League."



"Het moeilijkste is consistentie. Je kan één of twee keer kampioen worden. Ik droom ervan dat wij in iedere competitie consistent zijn, tot dusver lukt dat aardig", aldus Guardiola, voor wiens ploeg er een drukke periode voor de deur staat. "Ik kan de spelers geen vrije dag geven, doordat we een groot aantal wedstrijden spelen. Tegelijkertijd is het een privilege. Als je 35 bent, kun je een lange vakantie nemen. Dan stop je met voetballen, maar voorlopig moet je er vooral van genieten om zoveel te kunnen voetballen."