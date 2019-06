Guardiola: "Als ze me er niet uit schoppen, zal ik doorgaan"

Josep Guardiola heeft geen enkele intentie om vroegtijdig te vertrekken bij Manchester City. De Spanjaard heeft nog een contract voor twee jaar.

Woensdag verschenen er berichten in de Daily Star waarin stond dat Guardiola aan het einde van het komende seizoen zou kunnen vertrekken uit het Etihad Stadium. Het medium stelde dat de Spanjaard zou vertrekken als hij naar een langverwachte -titel zou kunnen leiden, nadat hij wel succes kende in Engeland.

Het management 'eist zijn tol' bij de Spanjaard, meldt de krant en Guardiola zou al nadenken over een tijdelijk afscheid. "Ik neem geen sabbatical. Het nieuws wordt gebracht, wordt herhaald en wordt niet gecontroleerd", vertelt Guardiola in gesprek met Spaanse media . "Ik heb een contract voor twee jaar en als ze me er niet uit schoppen, zal ik doorgaan."

Guardiola ging in de zomer van 2016 aan de slag bij Manchester City en werd in zijn eerste seizoen derde in de Premier League. De afgelopen twee seizoenen kroonden the Citizens zich tot kampioen en dit seizoen werd een historische binnenlandse treble gewonnen. Naast de landstitel werd de en gewonnen.