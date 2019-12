Guardiola: "Als je kijkt naar de prijzenkast dan is United beter"

Manchester City neemt het zaterdagavond om 18.30 uur op eigen veld op tegen de grote rivaal Manchester United.

Josep Guardiola en Ole Gunnar Solskjaer hebben zich in aanloop naar de derby uitgesproken over welke van de twee clubs uit Manchester de grootste is. Solskjaer blijft erbij dat zijn werkgever de grootste is en Guardiola kan dat met oog op het verleden beamen. De Spanjaard benadrukt echter dat het verleden niet telt.

"Ja", reageert Solskjaer stellig op de vraag of Manchetser United nog altijd de grootste club van de stad is. Hij beseft echter wel dat the Red Devils op sportief vlak ver achterlopen op de rivaal. "Maar moeten we dan maar opgeven? Hen niet meer uidagen?", aldus Solskjaer, die met zijn ploeg een achterstand van elf punten heeft op the Citizens .

"Het is ons doel om het gat te overbruggen en de teams boven ons in te halen. We hebben de juiste mensen om dat te bewerkstelligen."

Solskjaer beseft dat het huidige veel kwaliteit heeft ingeleverd ten opzichte van de afgelopen jaren. "Sinds ik ben ingestapt zijn zeven spelers met veel ervaring vertrokken. We moeten opnieuw opbouwen en de cultuur veranderen", aldus de Noorse trainer, die zijn selectie graag versterkt ziet worden.

Lees beneden verder

Hij wil spelers met veel kwaliteit en hoopt ook op de komst van spelers die zijn selectie in de breedte beter maken. "Als we die spelers hebben, dan weet ik zeker dat het gat gedicht gaat worden."

"Voor de supporters van United zullen zij altijd de grootste club zijn", reageert Guardiola in de Engelse media. "Voor de fans van City zullen zij altijd de grootste club zijn. Het maakt niet uit of je veel succes hebt gehad in het verleden, het gaat erom wat je bij de club voelt."

"Ik ken de geschiedenis van en op slechte momenten was de steun altijd heviger dan bijvoorbeeld nu. Als je kijkt naar de prijzenkast, dan is United beter, daar bestaat geen twijfel over. Cijfers zijn cijfers en wat dat betreft hebben zij meer prijzen gewonnen dan wij. Maar voor City-fans zal Manchester City altijd beter zijn."