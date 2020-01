Guardian: Concurrent troeft Man United op laatste moment af met Fernandes

Manchester United heeft volgens The Guardian op het laatste moment de strijd om de handtekening van Gedson Fernandes verloren.

Vrijdag meldden diverse Engels media dat the Red Devils op koers lagen om de middenvelder van binnen te slepen, maar volgens The Guardian wordt diens bestemming .

Fernandes wordt al weken gelinkt aan een transfer naar de Premier League. Naast United werd ook genoemd als concreet geïnteresseerde, maar Tottenham lijkt nu de beste papieren te hebben. De Londenaren hebben met José Mourinho een troef in handen, omdat Fernandes met Jorge Mendes dezelfde zaakwaarnemer heeft als de manager.

The Spurs zouden direct gehandeld hebben toen Mendes de 21-jarige middenvelder van Benfica aanbood.

Naar verwachting maakt Tottenham komende week de komst van Fernandes wereldkundig. De Engelse topclub zal de tweevoudig Portugees international eerst voor achttien maanden huren, en heeft nadien een al dan niet verplichte koopoptie, daarover schept The Guardian geen duidelijkheid.

Tottenham ziet Fernandes vooral als een parel voor de toekomst, maar kan hem gezien de blessuregolf al direct gebruiken.

Onlangs verloor Mourinho met Moussa Sissoko namelijk opnieuw een belangrijke speler op het middenveld, terwijl ook Tanguy Ndombele al maanden kwakkelt met blessures. "Als de baas (Daniel Levy, voorzitter van Tottenham, red.) een oplossing kan vinden die ons door deze moeilijke maanden kan helpen, is dat meer dan welkom", zei Mourinho vrijdag. "Maar als we niet de juiste oplossing vinden, zullen we moeten wachten tot de zomer."