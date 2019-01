Guangzhou Evergrande biedt 50 miljoen euro voor Barça's Malcom

De zomeraanwinst van 41 miljoen euro speelde pas negen duels voor Barcelona, maar de Catalanen kunnen hem nu al met winst verkopen na een Chinees bod.

Guangzhou Evergrande heeft een aanbieding van vijftig miljoen euro gedaan voor de vleugelaanvaller, zo kan Goal onthullen. Mogelijk dat Barcelona daar akkoord mee gaat, want de Braziliaan heeft vooralsnog moeite om zijn stempel te drukken bij de Spaanse koploper. In zijn negen optredens kwam hij tot twee treffers in alle competities.

Door het gebrek aan wedstrijdritme zakt hij ook weg in de pikorde bij de nationale ploeg, terwijl Brazilië al over zes maanden begint aan de Copa America in zijn thuisland. Guangzhou, getraind door Fabio Cannavaro, wil uitkomst bieden en heeft zich officieel gemeld voor de Braziliaan.

De Chinese topclub is op zoek naar een vervanger voor Alan, die in januari naar Galatasaray lijkt te verkassen. Bij de Chinezen kan hij worden herenigd met Paulinho. Hij won vorig jaar het kampioenschap met Barcelona en verkaste daarna terug naar China, waar Guangzhou tweede werd achter het Shanghai SIPG van Hulk en Oscar.