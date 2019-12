Grote zorgen in Eindhoven: "Dan is het EK misschien ook wel weg"

PSV verloor zondagmiddag met 3-1 van Feyenoord en die nederlaag was niet de enige domper die de Eindhovenaren te verwerken kregen.

Spits Donyell Malen moest zich vroeg in de tweede helft laten vervangen nadat hij verkeerd terechtkwam en inmiddels wordt gevreesd dat de Oranje-international een zware knieblessure heeft opgelopen.

Ronald de Boer en Kenneth Perez reageren bij FOX Sports met ontzetting op een herhaling van het incident: "Zo overstrekken, het is de voorste of de achterste kruisband maar ik vrees het ergste", reageert De Boer op de beelden.

Perez trekt op zijn beurt een voorzichtige conclusie: "Als dat het geval is, is het dus de rest van het seizoen en dan is het EK misschien ook wel weg."

-trainer Mark van Bommel kon na afloop van het duel op zijn beurt nog niet al te veel duidelijkheid verschaffen over de toestand van zijn aanvaller.

Lees beneden verder

"Je hebt het moment gezien, dat zag er echt niet goed uit", reageerde de oefenmeester tegenover de NOS.

Het verlies van de belangrijke wedstrijd tegen , dat PSV inmiddels tot op drie punten genaderd is, was dan ook niet hetgeen dat Van Bommel het meest bezighield.

"Daar maak ik me misschien nog wel meer zorgen om. Ik weet niet hoe erg het is, daar kan ik op dit moment nog niets over zeggen. Dat wordt morgen (maandag, red.) onderzocht."