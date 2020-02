Grote zorgen bij 'zekerheidje van Ajax' over blessuregolf bij aanvallers

Ajax kwam bepaald niet ongeschonden uit de topper tegen PSV (1-0) van zondag.

Ryan Babel, Quincy Promes en Joël Veltman vielen door uiteenlopende blessures uit en verblijven derhalve in de ziekenboeg. De blessuregevallen komen bovenop de kwetsuren bij onder meer Hakim Ziyech en David Neres.

Aanvoerder Dusan Tadic lijkt de dans te ontspringen telkens te ontspringen, want trainer Erik ten Hag kan altijd een beroep doen op de Servische aanvaller.

"Als dit seizoen bij een survival of the fittest is, dan heeft één aanvaller nu al gewonnen", zo oordeelt het Algemeen Dagblad woensdag in een opiniestuk over Tadic.

Meer teams

"Waar vrijwel al zijn offensieve ploeggenoten in de lappenmand hebben plaatsgenomen, bleef Dusan Tadic gewoon doorvoetballen." De routinier kwam sinds 1 januari 2019 tot 66 wedstrijden voor Ajax en is daarmee de speler met de meeste speelminuten in Amsterdam.

"Als er een bal rolt, in Amsterdam of met de Servische nationale ploeg, dan is Tadic erbij. Dat is een zekerheidje." Volgens bovengenoemde krant is Tadic niet alleen louter positief gestemd.

De aanvalsleider zou zich behoorlijk zorgen maken over de blessuregolf die Ajax deze jaargang teistert. "Tadic ziet de ene na de andere medespeler wegvallen. De gevolgen voor de ploeg zijn in de voorbije weken al duidelijk aan de oppervlakte gekomen."

Alleen Ryan Babel lijkt op tijd fit te zijn voor voor het duel met van zondag. Ajax won dan wel van , maar van de laatste zes competitieduels ging de helft verloren. (0-2), (1-0) en (2-1) waren allemaal te sterk voor de koploper in de .

Lees beneden verder

Tadic eindigde afgelopen seizoen als gedeeld topscorer in de Eredivisie (28 doelpunten). In het seizoen 2019/20 fungeert hij echter voornamelijk als aangever. "Je moet gewoon belangrijk zijn voor het team. Dan maakt het niet uit of je dat doet met goals of assists."

"Je moet goed kunnen inschatten wat je moet doen in specifieke situatie." Tadic hecht weinig waarde aan de topscorerstitel bij Ajax. "We moeten winnen, wie scoort is niet belangrijk."

"Ik ben er ook zeker niet extra mee bezig. De focus ligt op een overwinning voor Ajax." Tadic staat op 12 treffers en 19 in 34 duels. Vorig jaar kwam de aanvaller tot 38 doelpunten en 22 assists in 56 optredens.