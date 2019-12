'Grote zorgen' bij Liverpool over Virgil van Dijk in aanloop naar WK-finale

Het is nog een groot vraagteken of Virgil van Dijk zaterdag met Liverpool de finale van het WK voor clubteams kan spelen tegen Flamengo.

De Daily Mirror schrijft dat de Nederlandse verdediger een major fitness worry is in aanloop naar de eindstrijd. Het wordt niet aannemelijk geacht dat manager Jürgen Klopp risico gaat nemen met Van Dijk.

Van Dijk moest de met 1-2 gewonnen halve finale van tegen het Mexicaanse Monterrey al aan zich voorbij laten gaan en donderdag werkte hij wel een hersteltraining af, maar de verdediger was nog niet in staat om volledig met de groep mee te trainen. Daardoor heeft hij voorlopig nog geen enkele volledige groepstraining afgewerkt in Qatar, volgens de Daily Mirror omdat hij worstelt met een griepje.

De kans wordt aannemelijk geacht dat Van Dijk 'een van de grootste wedstrijden van zijn carrière', zoals de Daily Mirror het noemt, aan zich voorbij moet laten gaan. Temeer omdat Klopp met het oog op de titelrace en het drukke restant van de maand december geen risico zal nemen met de aanvoerder van Oranje.

In de wedstrijd tegen Monterrey werd de positie van Van Dijk overgenomen door Jordan Henderson.

"Het was anders! Ik had fantastische spelers om me heen en zij hebben me geholpen. Dat maakt het iets makkelijker. Ik had weleens als vleugelverdediger gespeeld, maar nog nooit in het centrum", vertelt Henderson, normaal gesproken een middenvelder, op de afsluitende persconferentie.

"Ik weet niet wat er met Virgil gebeurt komende zaterdag. Het wordt duimen dat hij in orde is. Als de manager me weer nodig heeft, zal ik er staan. Ik zou alles doen om het team te helpen, we zijn hier om te winnen."