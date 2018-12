Grote zorgen bij Chelsea: "Een groot probleem voor mij als hij vertrekt"

Maurizio Sarri wil dat de clubleiding van Chelsea snel voor duidelijkheid zorgt over de situatie van Eden Hazard.

De sterspeler ligt nog tot medio 2020 vast in Londen, maar hij wordt al maandenlang in verband gebracht met een mogelijke transfer naar Real Madrid. Hazard wil pas over een half jaar duidelijkheid van zaken geven.

"We moeten dit probleem oplossen", vertelt Sarri in gesprek met Engelse media. "Als we aan de toekomst willen werken, moeten we hier duidelijkheid over krijgen. Het is tijd om daar een beslissing over te nemen. Maar ik ga daar niet over. Ik ben de trainer, niet de voorzitter. Ik doe geen zaken op de transfermarkt."



Hazard noemde het onlangs 'een droom' om ooit voor Real Madrid te spelen, maar hij sluit een tussentijdse overstap in de winter uit. Met tien doelpunten en negen assists is de Belgisch international dit seizoen weer van grote waarde voor Chelsea. De rol van Cesc Fàbregas binnen de selectie is aanzienlijk kleiner. Hij verscheen deze voetbaljaargang in slechts vijf Premier League-duels aan het startsignaal en beschikt over een aflopend contract.



Fàbregas, 31 jaar, mag vanaf 1 januari met geïnteresseerde clubs praten en mogelijk opteert de club zelfs voor een winterse transfer. Sarri hoopt dat de Spanjaard in elk geval de rest van het seizoen aanblijft. "Op die positie hebben we maar twee spelers, Jorginho en Fàbregas. Het zou voor mij echt een probleem zijn als Cesc vertrekt. Ik wil dat hij blijft, al weet ik niet het standpunt van Cesc en de club. Maar voor mij is hij belangrijk en ik denk dat we een andere speler moeten hopen als hij gaat en dat zal niet makkelijk zijn."



"Technisch gezien is Cesc een heel belangrijke voetballer", besloot Sarri. "En ik denk dat het heel moeilijk zal zijn om op de transfermarkt een speler met zijn kwaliteiten te vinden." Met name clubs als AC Milan en Galatasaray worden met de voormalig Europees kampioen en wereldkampioen in verband gebracht.