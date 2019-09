Grote verbijstering om 'kamikazetackle' van Berghuis op Koopmeiners

Hoewel AZ na de eerste helft een 0-1 voorsprong heeft op Feyenoord, mocht de ploeg van Jaap Stam opgelucht ademhalen in de slotfase.

Een onbesuisde charge van achteren van Steven Berghuis op Teun Koopmeiners werd door arbiter Jochem Kamphuis afgedaan met een gele kaart. Videoscheidsrechter Danny Makkelie besloot niet in te grijpen.

Het incident leidt op sociale media tot verontwaardiging. "Ronduit belachelijk dat Berghuis hier geen rood krijgt. Ook nog met Makkelie als VAR!", tweet commentator Jeroen Elshoff. Collega Mark van Rijswijk vult aan: "Scheids en VAR vinden dit geel. Dan houdt het echt op. Wat een schande." Journalist Willem Vissers van De Volkskrant vindt ook dat Berghuis rood had verdiend. "Berghuis, buiten het veld intelligent en aardig, binnen de lijnen soms ongekend dom en gefrustreerd. Ontsnapt aan rood met deze kamikazetackle op het middenveld."

Analisten Mario Been en Arnold Bruggink vinden het eveneens onterecht dat Berghuis mocht blijven staan. "Je ziet aan zijn ogen dat het frustratie is. Hij had geen enkele intentie om de bal te spelen. Hij wordt hier gewoon gered met geel. Er worden rode kaarten gegeven voor minder, laten we het zo stellen", aldus Been.

Bruggink vindt dat Kamphuis heeft gefaald. "Dit zie je als scheidsrechter toch zelf ook? Ik vind het onvoorstelbaar dat hier geen rode kaart voor wordt gegeven."

"Scheidsrechter Kamphuis en VAR Makkelie na slechts geel voor Berghuis ook maar gelijk even wisselen in rust", betoogt oud-arbiter Mario van der Ende op Twitter . "Misschien heeft de aanstelling van een VAR die zondag staat aangesteld als scheids er ook iets mee te maken? Voetbal wordt wel steeds eerlijker zo!" Van der Ende lijkt te doelen op het feit dat Makkelie zondag fluit bij het duel tussen en .