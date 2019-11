'Grote veranderingen bij Oranje: viertal ontbreekt, Stengs mag hopen'

Bondscoach Ronald Koeman moet ernstig rekening houden met enkele absenties bij het Nederlands elftal.

Het Algemeen Dagblad stelt vrijdagochtend dat Steven Bergwijn, Donyell Malen, Memphis Depay en Matthijs de Ligt waarschijnlijk geen van allen fit zijn voor de komende interlands in het kader van de EK-kwalificatie.

De onbeschikbaarheid van Bergwijn en Malen was al bekend, aangezien werkgever over beide aanvallers verwacht dat ze pas na de interlandperiode terugkeren van blessureleed. Het is echter goed mogelijk dat Koeman het ook moet stellen zonder Depay en De Ligt. Beide internationals liepen onlangs een blessure op en zijn onzeker voor de duels van Oranje.

Depay liep deze week een hamstringblessure op in de , terwijl De Ligt met klachten de wedstrijd van tegen Lokomotiv Moskou (1-2) in Rusland aan zich voorbij zag gaan.

Door de verwachte absenties van Bergwijn, Malen en Depay is het zeer goed mogelijk dat -aanvaller Calvin Stengs zich voor het eerst mag melden bij het grote Oranje.

'Het vergroot ook de kansen voor Wout Weghorst en vleugelaanvallers zoals Justin Kluivert of Javairo Dilrosun', aldus de krant. 'De kans lijkt klein dat Mohamed Ihattaren al direct aansluit, nu hij officieel voor Nederland heeft gekozen. De zeventienjarige PSV'er kan deze interlandperiode nog gebruiken voor familiezaken na het overlijden van zijn vader', zo klinkt het.