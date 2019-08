Grote ophef op sociale media na gemiste strafschop Paul Pogba

Paul Pogba miste maandagavond bij een 1-1 stand een strafschop namens Manchester United tegen Wolverhampton Wanderers.

Zijn actie heeft veel negatieve en zelfs racistische reacties op sociale media opgeleverd. In een reactie laat weten te walgen van de berichten. Onder meer Marcus Rashford en Harry Maguire springen in de bres voor de Franse middenvelder.

"Die veroordelen wij in alle opzichten", laat Manchester United weten middels een statement. "We zijn bezig om de identiteit van de boosdoeners te achterhalen en zullen de voor ons zwaarst mogelijke sancties treffen. Wij roepen de bedrijven achter social media op hetzelfde te doen. We hebben zero tolerance voor racisme of discriminatie."

Lees beneden verder

"Walgelijk", schrijft Maguire op Twitter. De duurste verdediger vindt dat er strenge maatregelen moeten worden getroffen. "Social media moet hier iets aan doen. Ieder account dat aangemaakt wordt zou geverifieerd moeten worden met een identiteitskaart of rijbewijs." Ook Rashford geeft via een tweet aan dat hij er genoeg van heeft. "Manchester United is een familie. Paul Pogba is een belangrijk onderdeel van die familie. Wie hem aanvalt, valt ons allemaal aan."

Racisme vormt al een lange tijd een groot probleem in het Engelse voetbal. Dit seizoen was het al diverse keren raak. Yakou Méïte (Reading) en Tammy Abraham ( ) werden onlangs nog slachtoffer van racisme nadat zij ook een strafschop onbenut lieten. Kick It Out , een organisatie die zich inzet tegen racisme in het Engelse voetbal, meldt dat het aantal gevallen van racistische incidenten het afgelopen sezoen met 43 procent is gestegen, van 192 naar 274.

De gang van zaken rondom de strafschop was na afloop van de wedstrijd onderwerp van gesprek, daar het er voor sommigen op leek dat Poga de penalty 'afpakte' van Marcus Rashford. Manager Ole Gunnar Solskjaer kwam echter al snel met opheldering: "Ze zijn allebei de aangewezen penaltynemers en het is aan henzelf om te bepalen wie zich het best voelt en wie hem mag nemen. Spelers voelen dat vertrouwen soms en Paul heeft er zoveel gemaakt voor ons. Rui Patrício had nu echter een goede redding in huis", reageerde Solskjaer bij Sky Sports .