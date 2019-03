Grote naam moet duel tussen Real Madrid en Ajax in goede banen leiden

Ajax en Real Madrid krijgen in het CL-duel van dinsdagavond te maken met Felix Brych. De 43-jarige Duitser geldt als een van de topscheidsrechters.

In 2015 leidde Brych de finale van de Champions League en twee jaar eerder floot hij de eindstrijd in de Europa League. De leidsman staat voor zijn derde Champions League-duel van het seizoen, na eerder Valencia-Juventus en Manchester United-Young Boys te hebben gefloten.



Eenmaal eerder fungeerde Brych als leidsman van een duel van Ajax. Op 28 september 2010 speelden de Amsterdammers onder zijn leiding met 1-1 gelijk tegen AC Milan in de groepsfase van de Champions League.



Ajax staat voor de zware opdracht om de 1-2 nederlaag van tweeënhalve week geleden goed te maken. Real Madrid verloor zaterdag het competitieduel met Barcelona, terwijl het Eredivisie-duel van Ajax met PEC Zwolle werd uitgesteld.