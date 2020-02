Grote klap voor Real Madrid: Eden Hazard mist sowieso topduels

Eden Hazard komt voorlopig niet in actie.

meldt zondagmiddag dat de aanvaller een scheur in zijn enkel heeft opgelopen en voorlopig niet inzetbaar is.

De Belg moet sowieso de wedstrijden tegen en missen. Spaanse media speculeren dat Hazard mogelijk maanden buitenspel staat.

Hazard kampte dit seizoen al veelvuldig met blessureleed. Tegen maakte de zomeraankoop zijn rentree bij de Koninklijke, maar afgelopen zaterdag tegen moest hij alweer uitvallen.

Halverwege de tweede helft werd Hazard vervangen. Trainer Zinédine Zidane vreesde na afloop al voor een langdurige afwezigheid van zijn pupil en dit scenario lijkt nu uit te komen.

"Ik heb er een slecht gevoel over", zo stelde de Franse oefenmeester tegenover de Spaanse pers. "Het ziet er slecht uit. Hij kreeg een tik op een plek waar hij al eerder geblesseerd was."

"We moeten afwachten hoe ernstig de kwetsuur is", aldus Zidane. Hazard moet komende woensdag hoe dan ook toekijken als Real het in de opneemt tegen Manchester City.

Ook de topper tegen Barcelona komende zondag komt te vroeg voor Hazard. Enkele Spaanse media verwachten dat de 29-jarige aanvaller zelfs langere tijd niet inzetbaar is en reppen over een hersteltijd van circa twee maanden.

Real geeft geen duidelijkheid over de duur van de afwezigheid van Hazard, maar een snelle terugkeer lijkt in ieder geval uitgesloten.