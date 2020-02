Grote klap voor Feyenoord: Luis Sinisterra erg lang uit de roulatie

Luis Sinisterra is naar verwachting zes tot acht maanden uitgeschakeld, zo meldt Feyenoord via de officiele kanalen.

De aanvaller viel zondag in de uitwedstrijd tegen (3-4) geblesseerd uit en uit onderzoek is naar voren gekomen dat Sinisterra sowieso dit seizoen niet meer in actie komt voor de Rotterdamse club.

De diagnose werd een dag na de doelpuntrijke wedstrijd in Zwolle gesteld door clubarts Casper van Eijk in het Erasmus MC in Rotterdam. Sinisterra begon tegen PEC als vervanger van Nicolai Jörgensen in de aanvalslinie van .

Het zag er na een botsing met Sam Kersten gelijk slecht uit voor hem, waardoor trainer Dick Advocaat gelijk Robert Bozenik binnen de lijnen bracht. Laatstgenoemde groeide vervolgens uit tot matchwinner.

Advocaat uitte gelijk na de overwinning van Feyenoord in Zwolle al zijn zorgen over de uitgevallen Sinisterra. “Het ziet er niet goed. Ik kan niet exact zeggen wat het is. Dat weten we pas morgen."

"Maar de vooruitzichten zijn niet positief”, zo zei de winnende coach in een reactie aan het Algemeen Dagblad. Er werd al gevreesd voor een zware kruisbandblessure en naar nu blijkt is Sinisterra inderdaad voor lange tijd uit de roulatie.

Het wegvallen van Sinisterra, de laatste maanden een van de uitblinkers, is een flinke klap voor Advocaat, die met Feyenoord aan een zeer sterke reeks bezig is.

De opmars heeft de Rotterdammers de derde plaats in de bezorgd, met een achterstand van slechts vier punten op nummer twee . Daarnaast staat Feyenoord in de halve finale van de TOTO , met op 5 maart als tegenstander.