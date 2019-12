'Grote kans' op meespelen Onana: "Die kans is volgens mij 95 procent"

André Onana is een twijfelgeval bij Ajax voor het duel met Valencia, maar Valentijn Driessen heeft goede hoop dat de sluitpost dinsdag kan spelen.

De Kameroense keeper heeft hamstringklachten overgehouden aan de wedstrijd tegen van afgelopen zaterdag.

heeft aan een punt genoeg om zich te plaatsen voor de volgende ronde van de . Tegen kan het team van trainer Erik ten Hag Onana goed gebruiken, denkt ook Driessen.

"Ik denk dat het belangrijk wordt of jongens als Promes en Onana fit zijn. Onana heeft lichte hamstringklachten, dus we moeten hopen dat hij speelt", aldus Driessen op de website van De Telegraaf.

"Bruno Varela, de reservedoelman, die kennen we geen van allen en we weten niet wat hij brengt", aldus de chef voetbal van de krant. Hij schat de kans dat Onana in actie kan komen hoog in.

Lees beneden verder

"Die is volgens mij 95 procent. Maar ja, het kan wel net die vijf procent zijn. Ik weet niet hoe hij vandaag zijn bed is uitgekomen", aldus Driessen.

Aan de kant van Valencia ontbreekt eerste keeper Jasper Cillessen hoe dan ook. De Oranje-international raakte zaterdag geblesseerd tegen .

Hij is niet op tijd hersteld om dinsdagavond in de Johan Cruijff ArenA in actie te komen tegen zijn oude club. Valencia reist zonder de Nederlander af naar Amsterdam.