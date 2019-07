'Grote investeringen' bij Feyenoord op komst: "We zijn met iets bezig"

De toekomst van Feyenoord mag niet afhankelijk zijn van een nieuw stadion, vinden de nieuwe beleidsbepalers.

De RvC en Toon van Bodegom, sinds maart officieel president-commissaris, willen vaart maken en de club uit Rotterdam-Zuid sneller naar een hoger niveau tillen. Men beseft dat de achterstand op concurrenten als en in een sportief en commercieel opzicht anders alleen maar groter zal worden.

"Je moet veel meer doen dan alleen wachten op een nieuw stadion en het toegezegde spelersbudget van 25 miljoen euro", stel Van Bodegom zaterdag in De Telegraaf . "We moeten andere bronnen vinden, investeringen doen, over de hele linie verder professionaliseren." Van Bodegom weet dat de club voor de toekomst afhankelijk is en blijft van de eigen jeugdopleiding, al is het gat daarmee niet te dichten richting Ajax en PSV.



"Ajax heeft zijn successen ook niet met alleen de eigen jeugd behaald. De talenten van Ajax hadden zich niet kunnen ontwikkelen zonder Hakim Ziyech, Dusan Tadic of Lasse Schöne aan hun zijde. Die combi heb je altijd nodig", weet de bestuurder. "En die mix zoeken wij ook. Dat betekent niet dat we iets willen kopiëren, want die filosofie heeft altijd bestaan bij Feyenoord. Je weet dat je moet blijven investeren."



Van Bodegom stelt dat er investeerders zijn die Feyenoord als 'meer dan een interessante club zien'. Volgens het dagblad gaat het om 'serieuze investeerders, waarmee de club kan gaan verrassen'. "Feyenoord zal nooit een meerderheidsaandeel verkopen. Zolang wij hier zitten, gaat dat niet gebeuren. Feyenoord blijft van Feyenoord." Met de Vrienden van Feyenoord zijn er in feite ook al investeerders. "Als er een investeerder komt, zal dat ook in samenspraak met de Vrienden van Feyenoord zijn."



Van Bodegom wil niet antwoorden op de vraag waarop zijn optimisme is gebaseerd als het gaat om nieuwe en grote investeringen in Feyenoord. "Weet alleen dat je in Nederland bij Feyenoord als investeerder heel dicht bij -voetbal zit. In landen om ons heen moet je daar veel meer geld voor uittrekken. Wat we voor ogen hebben is wel degelijk realistisch. Met de waarde die deze club heeft en met de enorme supportersschare van Feyenoord zijn er dingen mogelijk."



Hij wijst op de beursgang van Ajax en hoe PSV 'een stunt' uithaalde met de verkoop van grond onder en naast het stadion. "Wij hebben ook een impuls voor ogen. We gaan geen bedragen noemen. We zijn met iets bezig. Geef ons nog even de tijd." Van Bodegom wil dat Feyenoord in de loop der jaren meer dan een cultclub wordt. "Supporters willen ook resultaten zien bij zo'n grote club. Je moet toch niet elke keer achttien jaar wachten voordat je kampioen wordt?"