'Grootste mislukte talent ooit' van Man United duikt op in Premier League

Ravel Morrison keert mogelijk terug in de Premier League. Het voormalige toptalent krijgt een kans bij promovendus Sheffield United.

Dat laat de club weten via de officiële kanalen. De 26-jarige middenvelder mag zich in de voorbereiding op het nieuwe seizoen bewijzen tegenover manager Chris Wilder.



Morrison was op zoek naar een nieuwe club nadat zijn aflopende contract bij het Zweedse Östersunds FK niet werd verlengd. De middenvelder, die door Sam Allardyce 'het grootste mislukte talent ooit' werd genoemd, mag zich laten zien bij Sheffield United, de nummer twee van het afgelopen Championship-seizoen. Morrison gaat mee op trainingskamp naar Portugal. "Misschien past hij goed bij ons", aldus Wilder. "We zullen in gesprek gaan en vanzelf zien hoe het gaat. Het kan voor beide partijen goed uitpakken."



Morrison was een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van . Samen met Paul Pogba en Jesse Lingard won hij de FA Youth Cup in 2011. Een jaar later maakte hij de overstap naar . Na een verhuurperiode bij Birmingham City keerde hij terug bij West Ham en maakte hij in eerste instantie een goede indruk. Uiteindelijk raakte hij op een zijspoor en koos hij in 2015 voor een vertrek naar . Om de kwam hij geen moment uit de verf. In februari van dit jaar liet hij Rome achter zich om aan de slag te gaan in Zweden bij Östersunds.



Wanneer de aanvallende middenvelder, die tussendoor op huurbasis nog speelde voor Queens Park Rangers, en Atlas Guadalajara, genoeg indruk maakt en een contract afdwingt, kan hij op 23 november in actie komen tegen zijn oude club Manchester United. Op 21 maart van volgend jaar staat de wedstrijd op Old Trafford tussen Sheffield en Manchester United op het programma.