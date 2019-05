'Grootmachten hebben nieuwe hoop na verhoogde salariseisen De Ligt'

Matthijs de Ligt leek de afgelopen weken, net als ploeggenoot Frenkie de Jong, op weg naar Barcelona. Sport meldt dat er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Er zou inmiddels namelijk een patstelling zijn ontstaan in de onderhandelingen tussen de Catalanen en Mino Raiola, die de belangen van de aanvoerder van behartigt. De zaakwaarnemer zou vanwege de Europese prestaties van de Amsterdammers het onderste uit de kan willen halen wat betreft het salaris van de jonge verdediger en weet niet of het wel aan deze eisen kan voldoen.



Barcelona dacht De Ligt begin april al binnen te hebben en de onderhandelingen met Ajax bevonden zich toen in een dergelijk vergevorderd stadium dat de transfer afgerond had kunnen worden na de kwartfinale van de , waarin de Amsterdammers uitschakelden. Doordat Ajax echter verder bekerde kwam het hier niet van en Raiola heeft Barça sindsdien duidelijk gemaakt dat De Ligt is uitgegroeid tot de meest begeerde verdediger van Europa.



De belangenbehartiger wil er dus een zo goed mogelijk contract voor de Oranje-international uit slepen en dat nieuws is ook bij , Juventus en Paris Saint-Germain gearriveerd. De drie grootmachten hadden zich eigenlijk al neergelegd bij de transfer van De Ligt naar Barça, maar met name les Parisiens zouden van deze opening gebruik willen maken door de stopper een nieuwe aanbieding te doen. Het kamp-De Ligt zou hebben besloten naar deze nieuwe voorstellen te luisteren om een zo goed mogelijke beslissing te kunnen nemen.



Barcelona heeft echter al wel met De Ligt gesproken en de verdediger zou zelf altijd nog het liefst naar het Camp Nou willen verkassen. De kampioen van Spanje heeft er daarom nog altijd vertrouwen in dat het goed komt en de club zou zelfs bereid zijn om een verbeterde aanbieding bij Raiola neer te leggen als dat nodig is om De Ligt definitief binnen te hengelen. Sport sluit echter af met de opmerking dat een ‘stratosferische en niet marktconforme aanbieding’ de zaken bijzonder lastig kan maken voor Barça.