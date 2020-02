'Grootmacht heeft Boadu, Malen en Gravenberch met rood omcirkeld'

Juventus versterkte zich in januari met Dejan Kulusevski, die het seizoen nog afmaakt bij Parma.

Het aantrekken van de negentienjarige vleugelaanvaller moet het startpunt vormen voor een nieuwe koers, want sportief directeur Fabio Paratici wil volgens Tuttosport in het vervolg inzetten op het vastleggen van jonge, veelbelovende talenten.

Volgens de Italiaanse sportkrant bevinden zich momenteel met Myron Boadu, Donyell Malen en Ryan Gravenberch drie Nederlandse talenten op het verlanglijstje van .

Het is niet voor het eerst dat Boadu in verband gebracht wordt met een overstap naar Italië. In een eerder stadium werd de negentienjarige spits van al gelinkt aan , terwijl hij nu ook afgelopen week aangeboden zou zijn bij .

De naam van Boadu is ook verschenen op het verlanglijstje van Juventus. Mino Raiola, zaakwaarnemer van de enkelvoudig Oranje-international, onderhoudt een goede band met la Vecchia Signora en bracht Matthijs de Ligt afgelopen zomer naar Turijn.

Boadu, die dit seizoen in 32 wedstrijden goed was voor 19 doelpunten en 13 assists, ligt in Alkmaar voorlopig nog vast tot medio 2023. Diens ploeggenoot Calvin Stengs werd eerder ook al eens gelinkt aan Juventus, al komt de vleugelaanvaller niet voor op het door Tuttosport gemelde lijstje met vermeende transfertargets.

Gravenberch bevindt zich al langere tijd op de radar bij Juventus, al werd zijn naam vorige week tevens genoemd bij . Ook Malen, die momenteel revalideert van een knieblessure, zou begeerd worden door Juventus.

Sandro Tonali zou echter het voornaamste doelwit van Juventus zijn. De negentienjarige middenvelder van Brescia staat in de belangstelling van de volledige Italiaanse top, Paris Saint-Germain en .

Juventus heeft echter al belangrijke stappen gezet in de onderhandelingen met Brescia-voorzitter Massimo Cellino en zaakwaarnemer Beppe Bozzo. Tot slot heeft de koploper van de ook de pijlen gericht op Jude Bellingham van Birmingham City, die tevens een concreet doelwit van zou zijn.