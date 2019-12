Groot nieuws uit Den Haag: Alfons Groenendijk stapt op

Alfons Groenendijk heeft zijn functie als hoofdtrainer van ADO Den Haag per direct neergelegd, zo meldt de club maandagochtend.

De trainer heeft ADO te kennen gegeven dat het volgens hem beter was om de samenwerking te beëindigen. 'De club respecteert het besluit en beraadt zich de komende periode over de invulling van de trainerspositie', zo klinkt het. Voorlopig neemt assistent-trainer Dirk Heesen de honneurs waar.

ADO bivakkeert momenteel op de zeventiende plek in de , met slechts elf punten uit vijftien wedstrijden. "De prestaties zijn dit seizoen slecht en ik had niet het gevoel dat ik dit snel zou kunnen ombuigen", laat Groenendijk op de clubsite weten.

"Het is drie keer gelukt om de juiste flow te vinden, maar het is erg lastig gebleken om dat als trainer een vierde keer voor elkaar te krijgen bij dezelfde club. Voor de toekomst van is het daarom goed als er iets gebeurt."

"Een frisse wind, met een ander gezicht voor de groep, kan wel iets doen met het team. Daarom denk ik dat dit de juiste keuze is, hoe moeilijk het ook is", aldus Groenendijk.

Lees beneden verder

"De afgelopen periode was lastig, maar ik heb een fantastische tijd gehad bij ADO Den Haag. Helaas kunnen niet alle sprookjes een goed einde hebben. Het is een onvergetelijke periode geweest en daarvoor wil ik iedereen bedanken."

"Fons had absoluut nog de steun binnen ADO Den Haag, maar we respecteren zijn besluit", vertelt algemeen directeur Mohammed Hamdi. "We vinden het jammer dat hij vertrekt, maar kijken terug op een zeer succesvolle samenwerking."

"Ondanks de huidige prestaties heeft Fons het hier uitstekend gedaan en dat zullen we nooit vergeten. We zullen ons de komende tijd beraden over de wijze waarop we dit gaan oplossen", besluit de sportbestuurder.