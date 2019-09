'Groot misverstand' rond Marten de Roon daags voor duel opgelost

Marten de Roon is 'gewoon' inzetbaar in de wedstrijd tussen Oranje en Estland.

Onder meer het Algemeen Dagblad schreef zondag in de aanloop naar de wedstrijd van maandag dat de middenvelder geschorst is. Dat is echter niet het geval.

De Roon staat deze kwalificatiecyclus op twee gele kaarten. Een derde gele kaart zou wel tot een schorsing van een duel leiden. De Roon ontving gele kaarten in de thuiswedstrijd tegen Wit-Rusland (4-0) en het uitduel met Duitsland (2-4).

Pascal Kamperman, verslaggever van FOX Sports, noemt het een 'groot misverstand' dat hij noodgedwongen ontbreekt tegen Estland.

"Dat komt ook een beetje door de Duitse regisseur, die vrijdag na de gele kaart van De Roon onderin een titeltje weergaf met de tekst dat hij de volgende wedstrijd moet missen vanwege een schorsing."

"Tijdens deze kwalificatieperiode is het zo, en dat is nieuw, dat je pas na drie gele kaarten geschorst bent. Tegen Duitsland kreeg hij zijn tweede gele kaart. Hij staat op scherp, maar is zeker niet geschorst", maakt Kamperman duidelijk.

Desondanks is het nog maar de vraag of De Roon zijn basisplaats behoudt. In de vermoedelijke opstelling van het Algemeen Dagblad wordt zijn plek op het middenveld overgenomen door Davy Pröpper.

Tegen Duitsland kwam Pröpper na een klein uur binnen de lijnen. Kees Kwakman hoopt dat hij in Estland de voorkeur krijgt boven De Roon, die een basisplek had in de laatste zeven interlands van Oranje.

"Ik ben fan van Pröpper. Ook bij speelt hij als controleur en dat kan hij heel goed", legt Kwakman uit. "Frenkie de Jong kan dan wat meer naar voren, zoals hij bij speelde."