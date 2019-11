'Groot Derksen-gehalte' nekt vrouwen: "Werd ik weggezet als dat vrouwtje"

Ajax neemt het dinsdagavond in de Champions League op tegen het Chelsea van Marina Granovskaia.

De Russisch-Canadese directrice van de Londenaren is een van de weinige vrouwen in het topvoetbal, weet ook Marjan Olfers. De hoogleraar sport en recht ziet dat de 44-jarige Granovskaia de uitzondering is die de regel bevestigt.

"Net als bij zwarte coaches en openlijk homoseksuele voetballers blijven wij ook op dit vlak achter", zegt Olfers, die van 2011 tot 2012 commissaris was bij , in gesprek met NRC.

"Onze voetbalwereld is een traditioneel mannenbolwerk met een groot Johan Derksen-gehalte. De banen worden in een uniforme kring van mensen rondgespeeld."

Nicole Edelenbos, die in de jaren negentig leidinggevende posities had bij , en , beaamt de woorden van Olfers. Ze ziet dat clubs niet meer voor vrouwen in de top kiezen. "Maar het verbaast me niet."

"Het is een masculiene en dichtgetimmerde wereld", aldus Edelenbos, die afgelopen seizoen op interim-basis terugkeerde bij NAC. "Werd ik weer weggezet als 'dat vrouwtje'. Dat woord, kom op. Wie mij kent, weet dat ik zo niet ben."

Edelenbos doelt onder meer op de woorden van Derksen. "Ik trek me er niks van aan, maar ik kan me voorstellen dat andere vrouwen er geen zin in hebben om op basis van verkeerde beeldvorming te worden afgezeken."

Ook Elsemieke Havenga, commissaris bij de KNVB, kent de hoon. "De kunst is juist om je er niet aan te storen. Daarom vind ik het ook mooi wat Hélène Hendriks bij FOX Sports doet, die gaat dwars door alle sentimenten heen."