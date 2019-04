Groningen had stadion 'nu wel twee keer kunnen uitverkopen' voor duel met Ajax

Na de sensationele 1-2 zege op in de return van de kwartfinale van de wacht voor komende zaterdag het bezoek aan . Het Hitachi Capital Mobility Stadion, ook wel bekend als de Euroborg, is volledig uitverkocht. Volgens Hans Nijland, algemeen directeur in Groningen, was de belangstelling voor het duel enorm.

"Het zit tjokvol, maar we hadden het stadion nu wel twee keer kunnen uitverkopen. Dan heb ik het dus over de korte termijneffecten van Ajax' succes. Maar bovenal krijgt onze competitie meer aanzien en worden de -spelers meer waard. Deze halve finaleplaats van Ajax is goed voor onze hele bedrijfstak", zegt Nijland in gesprek met het Algemeen Dagblad . De algemeen directeur van FC Groningen geeft te kennen te hebben genoten van de prestaties van de Amsterdammers in de Champions League.



"Het is echt hartstikke knap wat Ajax heeft gepresteerd. Laat ik ook vooropstellen dat het ongelooflijk belangrijk is voor het Nederlandse voetbal", vervolgt de voetbalbestuurder. Het Champions League-succes van Ajax betekent volgens Nijland niet dat Groningen anders naar het duel toeleeft. "We blijven nuchter in het noorden, hè? Voor een overwinning krijg je nog steeds drie punten. Het is niet zo dat je er opeens vier krijgt als je een halve finalist van de Champions League verslaat."



Na een moeizame eerste seizoenshelft presteert Groningen na de winterstop een stuk beter. Met een negende plaats in de Eredivisie kan de ploeg van trainer Danny Buijs nog denken aan deelname aan de play-offs om Europees voetbal. "Voor de winterstop moesten we nog naar beneden kijken. Nu hoeft dat gelukkig niet meer. We doen volop mee om de play-offs voor Europees voetbal. Voor ons is Ajax-thuis dus een heel belangrijke wedstrijd."