Groningen en Cambuur doen zaken: "Hij stond al langer op de radar"

Michael Breij maakt in januari de overstap naar SC Cambuur, zo maakt de koploper van de Keuken Kampioen Divisie via de officiële kanalen bekend.

De 22-jarige aanvallende middenvelder heeft in Leeuwarden zijn handtekening gezet onder een contract voor anderhalf jaar, met een optie voor nog een seizoen. Breij wordt overgenomen van , dat een deel van de transferrechten behoudt.

"Michael stond al langer bij ons op de radar omdat hij met zijn diepgang en scorend vermogen goed past bij onze manier van spelen. Hij kan bovendien als aanvallende middenvelder uit de voeten, maar is ook gevaarlijk vanaf de zijkanten."

Lees beneden verder

"We zijn al met al blij dat we hem met zijn specifieke kwaliteiten aan onze selectie kunnen toevoegen", laat Foeke Booy, technisch manager in Leeuwarden, weten op de website van Cambuur.

Breij was bij FC Groningen in het bezit van een aflopend contract, maar de Trots van het Noorden meldt dat men een deel van zijn transferrechten in handen houdt. De voormalig international van Oranje Onder-16 en Onder-18 speelde sinds 2016 in Groningen en kwam tot dertien optredens in de hoofdmacht, waarin hij eenmaal wist te scoren.

Dit seizoen kwam Breij, die eerder in de jeugdopleiding van speelde, niet in actie voor FC Groningen.