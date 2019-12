Groningen des duivels over scheidsrechter Kooij: "Gevoel dat het bewust is"

FC Groningen voelde zich na afloop van de wedstrijd tegen ADO Den Haag (1-1) bestolen door scheidsrechter Joey Kooij.

De arbiter trok vlak voor rust rood voor Deyovaisio Zeefuik vanwege een vermeende elleboogstoot op Aaron Meijers, maar trainer Danny Buijs kon zich daar absoluut niet in vinden. "Ik kijk door een gekleurde bril, maar voor mij is dit geen rood", aldus de oefenmeester voor de camera bij FOX Sports .

Buijs bekeek tijdens het interview de beelden en bleef bij zijn standpunt. "Ik zie dat Deyo volledig naar de bal kijkt en zijn handen gebruikt om de lucht in te springen. Van Deyo is bekend dat hij vrij hoog kan springen, dan gebruik je ook je handen soms om je balans te houden. Maar ik zie totaal niet dat hij bewust een elleboogstoot geeft om Meijers met zijn elleboog te raken. Als ik dit zie is het zeer opmerkelijk dat er een rode kaart is gegeven."

In de rust uitte Buijs zijn ongenoegen al bij Kooij, die hij tegenkwam in de catacomben. "Je moet ervan uitgaan dat de scheidsrechter onpartijdig is en gewoon zijn job doet, alleen je kan niet om de feiten heen", zegt Buijs. "We hebben hem dit seizoen nu een paar keer gehad, als VAR en als scheidsrechter. En in alle wedstrijden heeft hij, in ieder geval in mijn optiek, cruciale fouten gemaakt."

"Dus ik vroeg aan hem of er meer speelt, of dat het allemaal persoonlijke fouten zijn. Dat kan ook, ik maak ook zat fouten. Maar wij hebben soms wel het gevoel dat hij het bewust doet. En als hij het niet bewust doet, dan is-ie dus nog niet goed genoeg voor dit niveau."

Ook Kooij zelf verscheen voor de tv-camera, waar de arbiter zijn genomen beslissing verdedigde. "Hij plant de elleboog echt in het gezicht, daarbij wordt de gezondheid van de speler echt in gevaar gebracht. Voor mij honderd procent rood", zegt de leidsman, die de uitlatingen van Buijs over hem betreurt.

"Het is aan de trainer zelf, het is jammer dat hij het op persoonlijke titel doet. Maar voor de rest is het aan hem. Voor mij is dit gewoon een duidelijke rode kaart, en ik snap dat als je door een groene bril kijkt dat dat wat lastig is om te beseffen."

In de slotfase van de wedstrijd werd Buijs óók weggestuurd door Kooij, na aanmerkingen op de leiding. "Ik moet dat gewoon niet doen", reageert de trainer. "Ik moet daar mijn emotie onder controle houden. Ik heb voor de rest niet gescholden, ik denk dat er ook genoeg scheidsrechters zijn die een waarschuwing of gele kaart geven."

"Maar misschien omdat ik in de rust wat heb gezegd, dat-ie het wel fijn vond om mij rood te geven." Kooij kon de manier waarop Buijs zijn beklag deed niet accepteren. "Ik vond het op zo'n agressieve wijze dat ik ervoor koos om gelijk rood te geven", verklaart de arbiter.

Zeefuik deed na afloop bij Het Dagblad van het Noorden niet zijn beklag over de rode kaart, maar over de supporters van . "Er waren geluiden die ik niet wil horen, die niemand wil horen. Geluiden die niet horen bij voetbal", aldus de rechtsback, die het woord 'oerwoudgeluiden' niet expliciet in de mond wil nemen.

Zeefuik kaartte het aan bij Kooij, maar de scheidsrechter ondernam geen actie. "Hij reageerde niet eens. Dat vond ik heel teleurstellend." Kooij verklaart niets onoorbaars te hebben gehoord. "Ik hoorde gemor van de tribune. Dat geluid vond ik niet genoeg om actie te ondernemen. Het waren volgens mij geen oerwoudgeluiden."