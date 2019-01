Groningen dendert door en doet zaken met Man City en Feyenoord

FC Groningen gaat woensdagmiddag Ko Itakura, Mo El Hankouri en Paul Gladon presenteren als nieuwe aanwinsten.

Itakura komt over van Manchester City, terwijl El Hankouri bij Feyenoord wordt weggeplukt en Gladon transfervrij wordt ingelijfd na zijn vertrek bij Wolverhampton Wanderers.



De Eredivisionist werkt momenteel aan de afronding van de transferzaken en belegt om 16.30 uur een persconferentie in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Als alle formaliteiten voor die tijd definitief afgerond kunnen worden, zullen algemeen directeur Hans Nijland en technisch manager Ron Jans tijdens deze persconferentie een toelichting geven.



El Hankouri beschikt bij Feyenoord over een aflopend contract en kwam dit seizoen nauwelijks in de plannen van Giovanni van Bronckhorst voor, waardoor een winterse transfer tot de mogelijkheden behoorde. De trainer deed dit seizoen vijfmaal een beroep op El Hankouri. In totaal kwam de 21-jarige buitenspeler annex aanvallende middenvelder acht keer in actie namens de hoofdmacht van Feyenoord.



De 21-jarige Itakura wordt naar verluidt tot medio 2020 gehuurd van Manchester City. De Japanse middenvelder werd eerder deze transferwindow door de Engelse topclub overgenomen van Kawasaki Frontale. Tot slot gaat Groningen ook Gladon presenteren. De aanvaller kon niet imponeren bij Wolverhampton, waardoor zijn contract werd ontbonden. Als de genoemde transfers definitief worden afgerond, dan heeft Groningen deze transferwindow reeds zes nieuwe gezichten ingelijfd. Eerder werden Iliass Bel Hassani, Thomas Bruns en Kaj Sierhuis al verwelkomd.