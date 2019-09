Groepswedstrijden Ajax in Champions League razendsnel uitverkocht

De drie thuiswedstrijden van Ajax in de groepsfase van de Champions League zijn al uitverkocht.

Dat heeft de supportervereniging van de club uit Amsterdam bekendgemaakt. Donderdag startte de losse kaartverkoop en er was sprake van een ware stormloop. Na iets meer dan een uur waren alle toegangsbewijzen voor de duels met OSC, en al verkocht.

Op 3 september begon de verkoop van de passe-partouts aan de seizoenkaarthouders. Zij hadden tot woensdag 11 september de mogelijkheid om de tickets voor de drie groepsduels in de wacht te slepen. Donderdagochtend gingen de overige kaarten in de verkoop voor de leden van de supportersvereniging en clubkaarthouders. Life meldt dat er duizenden leden van de supportersvereniging stonden te trappelen om een wedstrijd bij te wonen.

Volgens Ajax Life had de Johan Cruijff ArenA wel 'drie of vier keer' uitverkocht kunnen worden. “Die enorme toeloop zorgde voor een piepend en krakend platform, wat uiteraard links en rechts de nodige frustratie opleverde”, zo klinkt het. De ploeg van trainer Erik ten Hag begint op 17 september met een thuiswedstrijd tegen Lille om 21:00 uur. De andere thuiswedstrijden vinden plaats op 23 oktober (Chelsea, 18:55 uur) en 10 december (Valencia, 21:00 uur).

De supportersvereniging van Ajax benadrukt dat de groepsfase van de 'voorlopig is uitverkocht'. Op korte termijn zouden nog kaarten beschikbaar kunnen komen doordat betalingen zijn mislukt, of tickets via een andere manier opnieuw te koop komen.

Voordat het vizier van Ajax op het miljardenbal gericht kan worden, wacht zaterdag eerst het thuisduel met sc (18:30 uur).