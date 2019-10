Groepsgenoten van Feyenoord remiseren; 'bal op de kin' breekt AS Roma op

Twee van de groepsgenoten van Feyenoord in de Europa League hebben elkaar donderdagavond in evenwicht gehouden.

en Rangers FC remiseerden in het Estádio do Dragão met 1-1. Daardoor staat onderaan in Groep G, al zijn de verschillen klein: Porto en Rangers hebben slechts een punt meer. Tegelijkertijd scoorde Wout Weghorst voor , dat door een laat tegendoelpunt punten verspeelde tegen (2-2) in Groep I. Het van Justin Kluivert gaf in Groep J eveneens een overwinning uit handen in de slotfase, tegen : 1-1. Voor , dat puntloos is in Groep K, is overwinteren ver weg na een 1-2 nederlaag tegen SC Braga.

FC Porto - Rangers FC 1-1

Porto had was goed te maken na de 2-0 nederlaag tegen Feyenoord en de ploeg van Sérgio Conceição begon dan ook sterk voor eigen publiek. Na 35 minuten bezorgde Luis Díaz zijn ploeg een verdiende voorsprong. De Colombiaan veroverde de bal zelf na een zwakke inspeelpass van Ryan Jack, dartelde langs het strafschopgebied en schoot vanaf circa twintig meter prachtig raak in de verre kruising. Alfredo Morelos zorgde met een kopbal tegen de lat bijna voor de gelijkmaker, alvorens hij een minuut voor de rust wel doel trof. De opgestoomde back Borna Barisic verstuurde vanaf de linkerflank een afgemeten voorzet op Morelos, die oog in oog met keeper Agustín Marchesín geen fout maakte. In de tweede helft had Porto veel balbezit, maar de thuisploeg wist het Rangers nooit echt moeilijk te maken. Marchesín voorkwam zelfs dat Morelos er met een krachtige kopbal 1-2 van maakte.

AA Gent - VfL Wolfsburg 2-2

Weghorst had dit seizoen nog niet gescoord in de , maar daar kwam al binnen drie minuten verandering in. Op een onachtzaam moment van Gent, na een corner, vestuurde Maximilian Arnold een briljante pass tussen vijf man. Hij bereikte Marcel Tisserand, die Weghorst bij de tweede paal in staat stelde om af te ronden. Halverwege het eerste bedrijf verdubbelde João Victor de marge: de Braziliaan nam de bal over van Gent op het middenveld, sprintte richting het doel en vond vanbinnen het strafschopgebied de verre hoek. De Belgen kwamen voor de rust echter terug in de wedstrijd, doordat Roman Yaremchuk van aanzienlijke afstand raak mikte. Gent speelde een sterke tweede helft, waarin het druk zette in de jacht op de gelijkmaker, maar Wolfsburg leek aan het langste eind te trekken. In de blessuretijd kregen de Buffalo's dankzij een kopbal van Yaremchuk toch nog wat ze verdienden.

AS Roma - Borussia Mönchengladbach 1-1

Voor de vijfde keer op rij kreeg Kluivert een basisplaats in een officiële wedstrijd van Roma. De aanvaller was verantwoordelijk voor het eerste doelgevaar, na voorbereidend werk van Edin Dzeko, maar kende geen succes met een van richting veranderd schot. Roma mocht even later opgelucht ademhalen, toen Ramy Bensebaini van dichtbij de lat trof, terwijl Breel Embolo namens de bezoekers de paal schampte met een geplaatst schot. Roma kroop gaandeweg de eerste helft uit de schulp en dat resulteerde na ruim een halfuur in de 1-0: Nicolò Zaniolo ontsnapte aan de aandacht van Stefan Leiner en kopte van dichtbij raak op aangeven van Jordan Veretout. Vlak voor tijd bleek een opgelegde mogelijkheid om het duel te beslissen niet besteed aan Alessandro Florenzi. Het was een dure misser, want in de blessuretijd kregen de bezoekers een penalty. De arbitrage meende een handsbal van Chris Smalling te zien, maar hij kreeg de bal op zijn kin. Evenwel profiteerde Lars Stindl: 1-1.

Besiktas - SC Braga 1-2

Besiktas had al na vijf minuten op voorsprong kunnen komen, maar Tyler Boyd zag zijn inzet op de paal belanden. Een domme fout in de opbouw kostten de Turken in de 38ste een tegendoelpunt. Een inzet van Galeno werd nog gekeerd, maar in de rebound kon Ricardo Horta eenvoudig binnen tikken. Besiktas-middenvelder Adem Ljajic raakte op slag van rust de paal uit een vrije trap; datzelfde lot overkwam een poging van Galeno vlak na rust. Het echte spektakel brak twintig minuten voor tijd los. Umut Nayir reageerde attent op een afgeketste voorzet van Caner Erkin en kopte van dichtbij raak. Enkele minuten later kreeg Besiktas een uitgelezen kans om de winst binnen te halen, maar Ljajic mikte zijn penalty op de paal. Aan de andere kant sloegen de Portugezen toe. Een afgemeten voorzet van Galeno belandde bij ex- -spits Wilson Eduardo, die simpel afwerkte: 1-2.