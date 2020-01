'Groeiende ergenis bij FC Twente over held van kampioensseizoen'

Trainer Gonzalo García García aast op tussentijdse versterkingen voor FC Twente, zo weet TC/Tubantia woensdag te melden.

Naar verluidt staat een centrale verdediger bovenaan het wensenlijstje van de oefenmeester van de nummer twaalf in de . De regionale krant benadrukt daarnaast dat er binnen Twente de nodige ergernis is over de werkhouding van Aitor Cantalapiedra, bezig aan zijn tweede jaar in Enschede.

García Garcíá bezig het seizoen nog met Peet Bijen en Xandro Schenk als centrale verdedigers, maar al snel werd zomer aanwinst Oriol Busquets een linie naar achteren geschoven. De middenvelder uit Spanje werd dinsdag in de vriendschappelijke wedstrijd tegen (1-1) echter weer op het middenveld geposteerd. Volgens TC/Tubantia lijkt het er daarom op dat Twente achter de schermen bezig is met verdedigende aanwinsten.

Aan de andere kant houdt Twente naar verluidt rekening met een tussentijds vertrek van Aitor Cantalapiedra. Bovengenoemde krant weet te melden dat zijn medespelers zich regelmatig ergeren aan de vleugelaanvaller en dat ook García Garcíá moeite heeft met de houding van de Spanjaard tijdens trainingen. Ook diens zelfzuchtige gedrag is men een doorn in het oog.

Cantalapiedra begon tegen Düsseldorf op de bank. Afgelopen seizoen, toen Twente als kampioen promotie bewerkstelligde, werd de aanvaller nog verkozen tot Beste Speler in de , waarna verschillende clubs uit het buitenland interesse toonden. Zijn contract bij Twente loopt deze zomer af, waardoor een tussentijdse transfer niet uitgesloten lijkt.

Twente kende een redelijke voortvarende start van het seizoen, maar de euforie is inmiddels grotendeels verdwenen. In de laatste zes wedstrijden voor de winterstop werd geen enkele overwinning bijgeschreven, waardoor de formatie van García García inmiddels behoorlijk is weggezakt op de ranglijst. Het gat met de rechtstreekse degradatieplaatsen bedraagt nog maar zes punten. Op 18 januari wordt de competitie hervat met een thuiswedstrijd tegen .