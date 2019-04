"Griezmann zou bankspeler worden bij Barça, Real zou dan beter zijn"

WK-winnaar Antoine Griezmann zou volgens Radomir Antic niet meer zijn dan een bankspeler bij Barcelona, terwijl Real Madrid hem wel hard nodig heeft.

Griezmann wordt als grote ster van al tijden gelinkt aan een overstap, maar Antic denkt dat de Fransman elders beter tot zijn recht komt. De oud-trainer van Atlético, én is van mening dat de aanvaller niet past in het systeem van Ernesto Valverde.

De 70-jarige Antic noemt Philippe Coutinho als voorbeeld nu de Braziliaan ook moeite heeft om zich in de basis te spelen. Hij en Griezmann hebben dezelfde manier van spelen en zodoende zou de Fransman ook niet verder komen dan de bank van de Catalaanse grootmacht.

In gesprek met Goal betoogt Antic daarom dat Griezmann beter naar Real Madrid kan gaan, terwijl Barcelona versterking moet zoeken bij . "Griezmann bij Barcelona op de bank belanden. Ik vind het absurd dat geen van de drie Spaanse topploegen overweegt om de beste passer ter wereld aan te trekken. Sinds wanneer zou dat [Luka] Modric zijn? Het is toch echt niemand anders dan Kevin De Bruyne."

Antic plaatst dan ook zijn vraagtekens bij de Ballon d'Or-verkiezing. "Ik snap niet dat mensen Modric als beste speler ter wereld zien. Dat slaat nergens op. Hij geeft geen assists en scoort niet. Je hebt spelers als De Bruyne nodig. Spelers die anderen beter maken. Barcelona heeft Griezmann zeker niet nodig. Real Madrid misschien een beetje meer... Dat zou dan beter zijn."

Antic vindt het een interessante optie om na te denken over Griezmann die zijn carrière afsluit bij Real en meent dat Zinédine Zidane en zijn technische staf nu al na moeten denken over de geplande make-over in de zomermaanden. "De club moet wat spelers verkopen en de markt afspeuren naar versterkingen waar je een nieuw project mee kunt starten", stelt hij. "Ze moeten hun coach beschermen, want alles was al mis voordat hij terugkeerde."

Met Zidane aan het roer heeft de Serviër er meer vertrouwen in. "Ze zullen geweldige aankopen doen. Ze hoeven geen titels te verdedigen, dus alles waar je nu aan moet denken is de transfermarkt, niet aan het voetbal", vervolgt Antic, die een van de weinige trainers is die alle drie de Spaanse grootmachten onder zijn hoede had.

Twee van die ploegen, Barcelona en Atlético Madrid, staan zaterdag tegenover elkaar in de kraker die de titelstrijd definitief kan beslissen. Het puntverlies van de Catalanen zorgde ervoor dat Atléti nu nog acht punten achterstaat, maar zonder overwinning in Camp Nou lijkt de strijd tijd einde. Antic denkt echter niet dat het zo makkelijk zal gaan, want Barcelona moet haar aandacht verdelen over meerdere competities.

"In theorie is LaLiga allang beslist", aldus Antic. "Maar dit is voetbal en Barcelona heeft meer afspraken op de agenda. Ze denken misschien dat de competitie al binnen is vanwege hun voorsprong", peinst de trainer hardop. Barcelona staat in de finale van de nog tegenover en in de is men nog volop actief. "Andere teams spelen alleen nog in de competitie, dus we zullen zien wat er gebeurt. Atlético boekt goede resultaten met hun nieuwe formatie."

Lionel Messi lijkt echter de aangewezen man om een eventuele zege van Diego Simeone en zijn ploeg te voorkomen. De laatste weken is de Argentijnse spits ondanks diverse kleine pijntjes in topvorm. Antic denkt daarom dat hij gespaard niet gaat worden. "Messi heeft liesklachten en dat erg oncomfortabel, dus kan hij rust krijgen met het oog op de wedstrijden tegen [in de Champions League], maar ik denk niet dat het zo ver komt nadat de ploeg zonder hem zo veel moeite had tegen ."

In dat duel kwam Messi bij een achterstand van 2-4 binnen de lijnen en met een fraaie vrije trap droeg hij bij aan de uiteindelijke 4-4 eindstand. Andermaal bewees Barcelona afhankelijk te zijn van de topscorer en dat ziet Antic als een probleem voor de komende weken. "Je kunt spelers alleen rust geven in LaLiga. Het zou raar zijn om dat in de bekerfinale te doen of in de Champions League. Manchester United verdient natuurlijk respect en Barcelona moet tegen hen in de sterkste formatie aantreden."

Dat houdt dus in dat Messi van de partij moet zijn. Antic is van mening dat Barcelona dit seizoen vooral dankzij zijn ingevingen wint. "Ik ben geen fan van vergelijkingen, maar het is duidelijk dat Messi dit seizoen weer dingen laat zien die we voor altijd zullen herinneren. De doelpunten die hij tegen Betis en tegen maakte zijn het werk van een genie."

Tot slot laat de ervaren oefenmeester zich nog uit over Coutinho, die bij de fans op weinig steun kan rekenen. Antic heeft echter een oplossing. "Als ik trainer was, zou ik hem direct aanspreken. Ik zou hem vragen wat er moet gebeuren om hem op zijn gemak te laten voelen. Praten is de best mogelijke optie voor Barcelona. Het is belangrijk dat er feedback plaatsvindt en dat de trainer weet wat er leeft bij de spelers. De eerste stap naar de oplossing is toegeven dat er een probleem is."