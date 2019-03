Griezmann zit er doorheen: "Ik voel me schuldig"

De teleurstelling is groot bij Atlético Madrid, dat dinsdagavond door Juventus werd uitgeschakeld in de Champions League.

Atlético wist vorig seizoen de te winnen en deze jaargang was de ploeg optimaal gemotiveerd om de finale van de te halen. Die is namelijk in het eigen Wanda Metropolitano. Vorige maand pakten de Spanjaarden een goede uitgangspositie in de heenwedstrijd tegen Juve (2-0), maar een hattrick van Cristiano Ronaldo verpestte dinsdag Atlético's droom.



Volgens Griezmann zaten de Rojiblancos geen moment lekker in de wedstrijd. "We wisten dat het lastig zou worden en we hebben een slechte dag uitgekozen om het te verknallen", mopperde de Fransman na afloop tegen Movistar Liga de Campeones. "Iedereen is opgefokt en ik voel me schuldig, omdat ik me niet kon aanpassen aan de snelheid van het spel."



"Cristiano heeft weer de toon gezet voor de hele voetbalwereld, want hij is een geweldige speler. In de eerste wedstrijd lukte het ons om hem geen kans te gunnen. Vandaag kreeg hij er drie en ze gingen er alledrie in", aldus Griezmann. "Ik weet niet wat ik tegen onze fans moet zeggen. We hebben het verknald."



Komend weekend staat Atlético in tegenover Athletic Club. Met nog twaalf competitieduels te gaan heeft het elftal van trainer Diego Simeone zeven punten achterstand op koploper . De Catalanen gaan zelf op bezoek bij in .