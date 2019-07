Griezmann-soap gaat verder: Atlético wil registratie aanvaller blokkeren

Atlético Madrid baalt nog steeds van de transfer van Antoine Griezmann naar Barcelona.

De club heeft er daarom bij de Spaanse voetbalbond op aangedrongen om zijn registratie als speler van de Catalaanse grootmacht te blokkeren, zo meldt Sky Sports woensdag. Griezmann maakte voor 120 miljoen euro, het bedrag dat als afkoopclausule in zijn contract met Atlético stond, de overstap richting het Camp Nou.

De transfersom zakte op 1 juli naar 120 miljoen euro, terwijl Atlético van mening is dat Griezmann reeds voor die datum al tot een akkoord was gekomen met , toen het transferbedrag nog 200 miljoen euro bedroeg. De Madrilenen lieten onlangs middels een officieel statement al weten dat Barcelona desnoods een rechtszaak kan verwachten inzake het verschil van inzicht wat betreft het totale transferbedrag. Atlético claimt bovendien bewijzen te hebben dat Griezmann al eerder tot een overeenkomst was gekomen met de Catalanen.



Javier Tebas, president van LaLiga, bevestigt tegenover Onda Cero dat Atlético de kwestie heeft aangekaart bij de Spaanse voetbalbond. "Atlético heeft ons geschreven met het verzoek om de registratie van Griezmann als speler van Barcelona te onderzoeken. Verschillende mechanismen zijn in werking gesteld en het is nu aan de bevoegde organisaties om met een passende oplossing te komen. Wij als voetbalbond vellen geen eindoordeel."



Griezmann liet half mei middels een videoboodschap weten dat hij Atlético wenste te verlaten. Zijn overgang naar Barcelona werd twee maanden later, op 12 juli, wereldkundig gemaakt, tot onvrede van los Colchoneros. In het vijfjarige contract van de Franse aanvaller in Barcelona is naar verluidt een afkoopclausule van achthonderd miljoen euro opgenomen. Griezmann maakte zijn officieuze debuut voor Barça in de met 1-2 verloren oefenwedstrijd tegen van dinsdag.