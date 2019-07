"Griezmann moet zich aanpassen aan Messi - net zoals Suarez deed"

Antoine Griezmann was bij Atlético Madrid altijd de onbetwiste aanvalsleider, maar bij Barcelona zal hij zich moeten schikken in een andere rol.

Volgens zijn oude trainer Martin Lasarte zal dit geen probleem zijn voor de Fransman. De oefenmeester had hem in hun gezamenlijke tijd bij onder zijn hoede en denkt dat Griezmann zijn spel zal aanpassen aan Lionel Messi, net zoals ook Luis Suarez dit deed.

Griezmann maakte deze zomer de veelbesproken overstap van naar en kost de Catalanen een transfersom van 120 miljoen euro. De Fransman was de grote ster van zijn vorige ploeg en moet nu zien te renderen in een elftal dat vooral om Messi draait. Critici voorspellen dat dit een probleem gaat worden, maar Lasarte denkt niet dat de eigenzinnige Fransman zich hierop stukbijt. "Ik denk dat geweldige voetballers altijd samen kunnen voetballen als ze hetzelfde doel hebben", stelt de coach in een exclusief interview met Goal.

Hij ziet daarin een belangrijke rol weggelegd voor Barça-trainer Ernesto Valverde. "Als het gezamenlijke doel helder wordt geschetst, kunnen ze absoluut samenspelen. In dat opzicht heeft Luis Suarez het erg goed gedaan. Ook bij hem waren er twijfels toen hij overstapte van naar Barcelona, maar Luis paste zich aan aan Messi", memoreert Lasarte. "Ik denk dat nu hetzelfde zal gebeuren. Het belangrijkste is om egoïsme en individualisme uit te schakelen om zo samen te strijden voor een gezamenlijk doel."

Een aanvalstrio met Messi, Griezmann en Suarez geeft Barcelona hun meest gevreesde formatie sinds Neymar in de zomer van 2017 besloot te vertrekken naar Paris Saint-Germain. Vergelijkingen tussen het illustere MSN-trio zijn al gemaakt, maar Lasarte waarschuwt juist dat Valverde moet waken voor teveel optimisme. De kracht van dat drietal lag volgens hem in de vriendschap die de Zuid-Amerikanen voor elkaar voelden.

"Neymar had een connectie met Luis en Messi die verder ging dan voetbal alleen en dat merkte je op het veld", aldus Lasarte. "Dat moet nu ook het doel zijn. Als de coach kan zorgen voor een goede werksfeer buiten het veld, mogen we onszelf verheugen op een historische samenwerking. Ik kan niet wachten op de eerste wedstrijd waarin ze alledrie tegelijk spelen."

Griezmann debuteerde ooit voor Real Sociedad toen Lasarte de scepter zwaaide en het succes van zijn voormalige pupil is geen verrassing voor de Uruguayaanse trainer. Hij vergelijkt Griezmann's doorzettingsvermogen met dat van Suarez, die hij in diens beginperiode bij CD Nacional ook onder zijn hoede had.

"Hij [Griezmann] was altijd enorm gedreven, wilde zich altijd verbeteren", herinnert Lasarte zich. "Luis Suarez had die behoefte ook op jonge leeftijd al. Ik weet nog dat Antoine en ik ergens samen wandelden. Toen praatte hij honderduit over zijn droom om een WK te spelen met Frankrijk en een achttienjarige Luis Suarez vertelde me ook al dat hij voor Barcelona zou spelen."

Beide dromen kwamen uit. Suarez is al vijf jaar onomstreden naast Messi bij de Catalaanse grootmacht en Griezmann leidde zijn land in 2018 naar de wereldtitel. Lasarte is uiteraard blij met het succes van zijn voormalige pupillen, maar weigert zijn aandeel op te eisen. "Ze hebben allebei keihard gewerkt. Ze moesten echt elke dag van de training weggesleept worden."