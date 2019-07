'Griezmann, klootzak, vertrek uit Camp Nou!' - Waarom weinig mensen in Barcelona de Atlético-aanvaller willen

De aanvaller liet vorige zomer de kans lopen om aan de slag te gaan in Camp Nou, maar een overgang lijkt er deze transferperiode alsnog te komen.

De vijandigheid was er duidelijk al vóór de aftrap.

Toen de naam van Antoine Griezmann werd benoemd door de stadionspeaker voorafgaand aan het bezoek van aan , reageerde de menigte in Camp Nou met een fluitconcert.

Toen de wedstrijd eenmaal was begonnen, werd de aanvaller uitgefloten bij elk balcontact.

Toen hij in het begin van de tweede helft een hoekschop nam, liet de noordtribune echt zijn gevoelens ten opzichte van hem horen, waar er unaniem gebruld werd: "Griezmann, klootzak, vertrek uit Camp Nou!"

Het enige dat we misten was een varkenskop...

Dergelijk gedrag valt natuurlijk niet goed te praten, maar was toch niet helemaal verrassend.

De Fransman was niet alleen niet ingegaan op de avances van Barcelona in de voorgaande zomer, hij had hen vernederd voor de toekijkende wereld.

Griezmann had aangekondigd dat hij bij Atlético zou blijven in een speciaal gemaakte televisiedocumentaire genaamd 'The Decision'.

Dit was een vreselijke publieke afwijzing voor een club die zo trots is als Barcelona. De club geloofde dat de verhuizing van Griezmann naar Catalonië een goede deal was. De Blaugrana waren dus woedend vanwege het waargenomen verraad.

De voorzitter van Barcelona, Josep Maria Bartomeu, werd het hardst getroffen voor de beslissing van Griezmann. De WK-winnaar moest zijn geweldige zomeraankoop zijn. In plaats daarvan werd hij in verlegenheid gebracht, verzwakt door de hele zaak.

Vreemd genoeg heeft Bartomeu de transfer nieuw leven ingeblazen. Griezmann zal deze week alsnog de overstap maken naar Catalonië zodra de twee clubs het eens zijn over de exacte aard van de deal.

Hij wordt niet warm onthaald door de meerderheid van de Barça-fans. Of zelfs door het bestuur van de club.

Vergis je niet: Bartomeu is de enige drijvende kracht achter de transfer, die door enkele fans werd begroet met verbolgenheid en verontwaardiging door anderen.

Zij en verschillende verantwoordelijken bij Barcelona blijven op hun hoede voor Griezmann en deze onmiskenbaar verwarrende wending van de gebeurtenissen.

In gesprek met L'Equipe Magazine legde Griezmann zijn beslissing uit: "Wanneer je thuis liefde wordt gegeven, ga je nergens anders heen."

"Atlético heeft er alles aan gedaan om me een goed gevoel te geven."

En toch, volgens Rojiblancos CEO Miguel Ángel Gil Marín, had Griezmann in maart zijn beslissing genomen dat hij toch naar Barcelona wilde.

Het zal dus fascinerend zijn om te zien hoe hij niet alleen wordt begroet door de supporters, maar ook door de ervaren spelers van de ploeg, aangevoerd door aanvoerder Lionel Messi.

We weten dat de Argentijn en Luis Suárez graag zien dat hun goede vriend Neymar deze zomer terugkeert naar Barcelona, maar hun gevoelens over de naderende komst van Griezmann zijn nog niet duidelijk.

De 28-jarige aanvaller gaf toe dat een onwil om te dienen als "Messi's luitenant" misschien "onbewust" een factor was geweest bij het afwijzen van Barça .

"Het was heel moeilijk", vertelde Griezmann aan Canal+ . "Je hebt Barça die je wil, die je belt, die berichten stuurt."

"Maar dan is er de club waar je speelt, waar je een belangrijke speler bent en waar ze een project om je heen bouwen."

De mensen bij Barcelona die niet willen dat hij überhaupt deel gaat uitmaken van hun project, geloven dat zijn transfersom van 120 miljoen euro beter anders geïnvesteerd kan worden. Barcelona heeft een rechtsback nodig, een stand-in voor de linksbackpositie, nog een Frenkie de Jong-achtige aankoop om het middenveld verder te verjongen en, nog belangrijker, een directe vervanger van Suárez in de aanval.

Het blijft ook duidelijk dat Ernesto Valverde er op blijft aandringen dat de club deze deal moet voltooien.

Hij heeft Griezmann eerder beschreven als "een geweldige speler", maar voormalig middenvelder Xavi heeft zijn twijfels geuit over de rol van de coach in de transfer.

"We moeten zien wie hem vastlegt", redeneerde de Barça -legende. "Is het de sportieve directeur? De coach? De voorzitter?"

"Als ik bij Barcelona was als trainer, zou ik om aankopen vragen en als de kleedkamer het daar niet mee eens zou zijn, zou ik met hen praten."

"Maar uiteindelijk zou ik beslissen of ik iemand zou aantrekken. Of het nu Griezmann was of wie dan ook."

"Het zou echter een ander verhaal zijn als Valverde hem ook niet wil hebben. Dan zouden we een probleem hebben."

Het is in ieder geval een erg dure aankoop en zorgt voor verdeelde meningen.

Het is echter de moeite waard om erop te wijzen dat zowel Ivan Rakitic als Clément Lenglet in hartstochtelijke bewoordingen over Griezmann hebben gesproken.

Lenglet is natuurlijk een van zijn teamgenoten bij Frankrijk, maar het was interessant om te horen dat Rakitic een subtiel pleidooi smeedde bij de fans om hun woede jegens Griezmann te onderdrukken.

"Je moet hem feliciteren omdat hij zijn liefde en toewijding toonde aan zijn club", betoogde de Kroatiër. "Het was geen beslissing tegen Barca of wie dan ook; het was in het voordeel van Atlético."

Lees beneden verder

"Ik feliciteer hem met die beslissing en als ik hem hier nu zou zien, zou ik hem de hand schudden en hem zeggen dat ik hem respecteer om het niet gemakkelijk was om die beslissing te nemen, te blijven en dit jaar te vertrekken."

Het is duidelijk dat Griezmann zijn supporters zal hebben in Camp Nou. Alleen misschien niet zo veel op de tribune als hij had gewild.

Het zal enige tijd duren - en veel doelpunten - voor Barelona-fans om de beslissing te vergeven die Griezmann afgelopen zomer heeft gemaakt.