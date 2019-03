Griezmann: "Ik heb er een beetje genoeg van"

Atlético Madrid's aanvaller Antoine Griezmann heeft er een beetje genoeg van dat zijn naam wederom in de geruchtenmolen zit.

De Fransman wordt opnieuw in verband gebracht met een transfer van Atlético naar . Vorig jaar overwoog de WK-winnaar met Frankrijk zijn toekomst, voordat hij een contractverlenging tekende bij de Madrilenen. Toch zouden de Catalanen weer geïnteresseerd zijn in de 28-jarige aanvaller.

Griezmann vond maandag het net in de 4-0 zege van Frankrijk op IJsland in de EK-kwalificatiestrijd en werd na afloop gevraagd naar de speculatie. "Ik ben er al aan gewend en heb er een beetje genoeg van, elk jaar is hetzelfde, dus ik ben eraan gewend", vertelde hij in gesprek met Univision .

Atlético staat momenteel tweede in LaLiga, maar de kans op de landstitel lijkt niet zo groot. De achterstand op koploper Barcelona is tien punten. De ploeg Diego Simeone is ook al uitgeschakeld in de en werd door uitgeschakeld in de achtste finales van de .

Atlético was in de heenwedstrijd met 2-0 te sterk, maar verloor in Turijn met 3-0, waardoor hun hoop vervloog om de finale in het eigen stadion te geven. "Het was een beetje moeilijk om te accepteren. Maar ik heb altijd vertrouwen gehad. Ik weet dat het team me nodig heeft en nu moeten we het seizoen goed beëindigen."