Griezmann: "Het is alsof Barcelona 'cheats' voor een videogame heeft"

Antoine Griezmann kan niet wachten om zijn eerste wedstrijd voor Barcelona te spelen.

Na zijn overstap van naar Camp Nou is de Fransman in een team vol supersterren een aanstormende talenten terechtgekomen. " bouwt aan een elftal alsof het cheats heeft voor een videogame: Luis Suarez, Messi, Dembélé, Frenkie de Jong", somt Griezmann op in gesprek met Marca.



"We hebben een goed team met geweldige spelers en het is aan de coach om te bepalen wie speelt. We zijn er klaar voor om ervan te genieten en de fans gelukkig te maken." Griezmann kijkt vooral uit naar de samenwerking met Messi. "Ik wil proberen om op mijn eigen manier na te doen wat hij op de training laat zien. Ik ben bereid om alles te doen wat nodig is: voor Messi, voor de club en voor de andere spelers."



Barça kon Griezmann voor 120 miljoen euro overnemen, omdat per 1 juli de afkoopsom in zijn contract was afgenomen. Vóór de genoemde datum had de 28-jarige WK-winnaar nog 200 miljoen moeten kosten. De nieuweling ondertekende in Catalonië een contract voor vijf jaar.



Mogelijk maakt Griezmann dinsdag zijn officieuze debuut voor zijn nieuwe club. Barcelona speelt dan in het Japanse Saitama een oefenwedstrijd tegen . Komende zaterdag volgt in Camp Nou een oefenduel met Vissel Kobe, de club van Andrés Iniesta, en op zondag 4 augustus komt op bezoek in de strijd om de Trofeu Joan Gamper.