Griezmann grapt over gemiste strafschop

Frankrijk won zaterdagavond met 4-1 van Albanië, maar de hoge had hoger kunnen uitvallen als Antoine Griezmann had gescoord van elf meter.

De Fransen hadden in het Stade de France binnen een halfuur al een 2-0 voorsprong in handen dankzij goals van Kingsley Coman en Olivier Giroud. Amper tien minuten later mocht Griezmann een strafschop nemen, maar zijn inzet eindigde tegen de lat.

"Ik weet niet wat er gebeurde. Ik weet het niet", zei de aanvaller van na afloop. "Misschien miste ik omdat mijn vrouw niet naar de wedstrijd keek! Ik zat goed in de wedstrijd, maar we kunnen niet altijd scoren. Jammer, ik moet eraan gaan werken."

Frankrijk heeft na vijf EK-kwalificatieduels twaalf punten, evenveel als Turkije en IJsland. Tijdens de vorige interlandperiode gingen Les Bleus nog met 2-0 onderuit tegen de Turken. Griezmann is dan ook blij dat zijn team op koers blijft voor een EK-ticket voor volgend jaar.

"We zijn op de goede weg en we laten zien dat we een hechte groep zijn. Het was een goede wedstrijd. Alleen jammer van het tegendoelpunt in de slotfase", aldus de 28-jarige international.

Na de pauze verdubbelde de thuisploeg de voorsprong via goals van Coman en Nanitamo Ikone. In de slotminuten redde Sokol Cikalleshi de Albanische eer met een rake strafschop: 4-1.