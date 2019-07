Griezmann gepresenteerd: "Het wordt geweldig om naast Messi te spelen"

Antoine Griezmann is zondag in Camp Nou gepresenteerd aan de media. De nieuweling van Barcelona gaat met rugnummer 17 spelen.

Nadat eerder deze week eindelijk de transfersoap van de Fransman werd afgerond, gingen er geruchten dat Griezmann nummer 7 zou krijgen. Momenteel speelt Philippe Coutinho met dat nummer op de rug. Bij de presentatie van Griezmann in Camp Nou verscheen hij echter op het veld met de 17 op zijn shirt.



"Het is een nieuwe uitdaging met nieuwe doelstellingen", sprak de aanwinst, die met Barça voor alle prijzen wil gaan. " , , ... Dat zijn de doelstellingen van de club en ook die van mij. Ik heb een goede band met Samuel Umtiti en Ousmane Dembélé en ik kijk ernaar uit om hen te zien."



Griezmann, die in Catalonië een vijfjarig contract heeft ondertekend, traint maandag voor het eerst mee met zijn nieuwe teamgenoten. "Ik ben benieuwd hoe het is om Messi dagelijks bezig te zien op de training. Het wordt geweldig om naast hem te spelen."



speelt dinsdag over een week z'n eerste oefenduel in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In Japan wordt dan geoefend tegen en vier dagen later komt Vissel Kobe, de club van Andrés Iniesta, naar Camp Nou. Op 4 augustus is de opponent in de Joan Gamper Trofee en daarna wordt de voorbereiding afgesloten met twee oefenwedstrijden tegen .