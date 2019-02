Griezmann: "Finale in ons stadion geeft extra motivatie"

Atlético Madrid haalde de afgelopen vijf seizoenen tweemaal de finale van de Champions League. Woensdag komt Juventus op bezoek in de achtste finales.

Atlético heeft een goede reden om ook dit jaar de eindstrijd te halen, want die wordt op 1 juni gespeeld in het eigen Wanda Metropolitano. "Dat geeft ons en de fans nóg meer motivatie", vertelt Griezmann op de officiële website van de UEFA. "Er is altijd een geweldige sfeer en dat hebben we echt nodig. Een thuisfinale zou een groot feest zijn voor iedereen die iets met Atlético heeft."



Griezmann beseft dat de weg naar de finale nog lang is. "Maar we gaan ons best doen. We hebben spelers die al in de Champions League, Europa League en op het WK hebben gespeeld", gaat de Fransman verder. "We hebben een aantal nieuwe gezichten erbij, maar de fundamentele basis is hetzelfde gebleven. Dat gaat ons helpen om ver te komen."



Vorig seizoen overleefde Atlético de groepsfase niet, maar het team van Diego Simeone wist vervolgens wel de Europa League te winnen. In vier van de laatste vijf seizoenen bereikten de Madrilenen minimaal de kwartfinales.