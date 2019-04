"Griezmann blijft bij ons, maar ik ben er verder helemaal klaar mee"

Antoine Griezmann heeft volgens voorzitter Enrique Cerezo van Atlético Madrid geen plannen om in de zomer naar een andere club te gaan.

De aanvaller staat in de belangstelling van en , maar Cerezo is ervan overtuigd dat Griezmann in het Wanda Metropolitano blijft. Eerder deze week meldde Sport al dat de Fransman intern kenbaar heeft gemaakt dat hij geen vertrekwens heeft.



"Antoine zal niet vertrekken. Hij blijft bij Atléti, daar ben ik zeker van", aldus Cerezo bij TV. De preses ergert zich aan de geruchtenstroom omtrent Griezmann. "Ik ben eraan gewend, maar ik ben er tegelijkertijd ook helemaal klaar mee. Elk jaar is het hetzelfde." Volgens de eerdere berichtgeving van Sport heeft Griezmann aan het bestuur en trainer Diego Simeone laten weten dat hij nog een seizoen door wil bij Atlético.



Komende zomer daalt zijn contractuele afkoopsom van 200 naar 120 miljoen euro. Zijn verbintenis loopt door tot de zomer van 2022. De uitschakeling in de achtste finale van de was een klap voor Griezmann, die graag de finale in het eigen Wanda Metropolitano had willen spelen, maar eerder hintte zijn zus annex zaakwaarnemer al dat die eliminatie geen breekpunt zal vormen voor de 28-jarige sterspeler.



"Als er een club is met wie we op dit moment in contact staan, dan is het Atlético en geen enkele andere club", verzekerde Maud Griezmann enkele weken geleden in LÉquipe. "Antoine is net als zijn medespelers en zijn trainer teleurgesteld door de uitschakeling in de Champions League. Maar we gaan in gesprek met de club en dan krijgen we een beter beeld van de situatie. Het is vermoeiend om elke dag een ander verhaal te lezen over hoe mijn broer tegen zijn toekomst aankijkt." Griezmann was dit seizoen goed voor twaalf doelpunten in 29 duels in LaLiga.