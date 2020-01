Gravenberch: "We hebben elke dag contact en hij geeft me tips wat beter kan"

Ryan Gravenberch had afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam andermaal een basisplaats bij Ajax.

De zeventienjarige middenvelder debuteerde vorig seizoen al in de hoofdmacht van de Amsterdammers, maar bleef daarna een tijdje uit het zicht voor het grote publiek. Gravenberch zegt in gesprek met TV dat hij in de tussentijd het nodige aan zijn spel heeft kunnen verbeteren.

"Ik had dingen die ik moest verbeteren, zeg maar. Verdedigende dingen, ik denk dat het daardoor komt dat jullie lang niet van me hebben gehoord. Ik houd niet echt van koppen, maar je moet koppen. Duels winnen, je poot erin zetten. Ik liet vaak nog mijn mannetje lopen, nu gebeurt dat niet meer", geeft Gravenberch te kennen.

De middenvelder speelde het afgelopen anderhalf jaar totaal 44 officiële wedstrijden namens Jong Ajax in de , waarin hij goed was voor 8 doelpunten en 13 assists.

"Daar speel je tegen mannen, die duels hebben me geholpen. Het is wat anders dan in de jeugd, dus ik denk dat die periode me heel erg heeft geholpen. De laatste tijd ging ik ook meer koppen en aan de bal ging het wat beter", verklaart de jonge middenvelder.

Hij wordt veel geholpen door broer Danzell, die tevens in de jeugdopleiding van Ajax speelde en momenteel actief is bij . "Onze relatie is goed, we hebben elke dag contact en hij geeft me tips wat ik beter kan doen. Hij zegt: 'Blijf rustig en houd je koppie erbij'. Als ik een wedstrijd heb gespeeld en het is niet zo goed gegaan, geeft hij me tips hoe ik het beter kan doen."

Gravenberch hield een goed gevoel over aan het trainingskamp van Ajax in Qatar. De middenvelder had in de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen (6-1 zege) al een basisplaats en kreeg tegen Sparta opnieuw het vertrouwen van trainer Erik ten Hag.

Gravenberch kwam in beide wedstrijden overigens tot scoren. "Ik kon me laten zien in Qatar, omdat Daley er nu even niet is. Er komt weer een plekje vrij op het middenveld, als Lisandro Martínez naar de verdediging gaat. Ik dacht: die kans moet ik pakken. Het is uiteindelijk aan de trainer of hij je laat spelen."