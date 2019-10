Gratis kebab voor het leven lonkt voor 'te dikke' Mickey van der Hart

Mickey van der Hart houdt de gemoederen flink bezig in Polen.

Het gewicht van de doelman van Lech Poznan is onderwerp van gesprek, sinds hij twee maanden geleden werd gesignaleerd bij een kebabzaak in Poznan.

Van kebabrestaurant Kura Warzyw krijgt Van der Hart nu gratis kebab voor het leven aangeboden, als Lech Poznan kampioen van Polen wordt. Bij de huidige nummer vijf van de competitie denkt men echter dat het overgewicht van Van der Hart, die afgelopen zomer transfervrij overkwam van , wordt overdreven.

De commotie over het gewicht van Van der Hart begon op 10 augustus, daags na een 1-3 nederlaag tegen Slask Wroclaw. De doelman werd in de ochtend na de wedstrijd gefotografeerd bij een kebabzaak. Zelf zag Van der Hart er geen kwaad in.

"Ik werd bezocht door mijn broers, die ik al tweeënhalve maand niet had gezien. Samen gingen we wat eten", legde hij destijds uit. "Ik had niet gedacht dat het een heel thema zou worden."

"Pas een paar dagen later hoorde ik daarover van mijn vrienden. Ik geef toe dat ik erom moest lachen, want ik vond niet dat het iets heel bijzonders was. Maar daar denken sommigen blijkbaar anders over."

Daarmee was de kous echter nog niet af. Op 5 oktober won Lech Poznan met 4-0 van Wisla Kraków en beelden van de feestvreugde uit de kleedkamer verschenen daarna op televisie. Al gauw maakten gebruikers op sociale media opmerkingen over de buik van Van der Hart.

"Veel fans schreven dat zijn extra kilo's het zouden bemoeilijken om reddingen te verrichten", aldus Przeglad Sportowy. Assistent-trainer Dariusz Skrzypczak van Lech Poznan denkt echter dat de ernst wordt overdreven.

"We beseffen dat overgewicht een probleem kan zijn", benadrukt hij. "We houden het gewicht van onze spelers voortdurend bij. Maar volgens mij wordt deze kwestie enorm overdreven op het internet. De foto's die verschenen na de wedstrijd tegen Slask Wroclaw, toen ze zagen dat hij kebab at, werken nu in het nadeel van Mickey."

Skrzypczak geeft evenwel toe dat er 'een verschil' zit in het huidige gewicht van Van der Hart, en zijn gewicht toen hij in de zomer overkwam van PEC Zwolle. "Maar ik verzeker je dat we de situatie onder controle hebben. Elke speler is anders. Sommige spelers ogen misschien wat minder beweeglijk, maar die kunnen hun krachten kwijtraken als je ze twee tot drie kilo laat kwijtraken."