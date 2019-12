"Grappig om te zien dat hij nu met Daley Blind op het veld staat"

Noa Lang hielp Ajax zondagmiddag met een hattrick voorbij FC Twente.

De Amsterdammers kwam op een 2-0 achterstand en het talent is sindsdien overal onderwerp van gesprek. Nourdin Boukhari volgt als zijn stiefvader de ontwikkeling van Lang op de voet en de voormalig Ajacied is blij dat Lang nu de kans krijgt van trainer Erik ten Hag.

"Inmiddels ben ik gescheiden van zijn moeder maar we hebben nog steeds veel contact. Ik hoorde al eerder dat hij in de basis zou staan en voor de wedstrijd heb ik hem nog een paar aanwijzingen geappt. Die heeft hij allemaal opgevolgd, haha."

"Ik wist dat zijn kans zou komen", lacht Boukhari in gesprek met het Algemeen Dagblad . De huidige spitsentrainer van moest Lang in de afgelopen maanden wel op het hart drukken dat hij geduldig moest blijven.



"Geduld ja, dat heeft geen enkele jonge speler natuurlijk. Dat had ik ook niet. Dus ik zei hem dat zijn kans een keer zou komen. Nu, met die blessures bij (van David Neres en Zakaria Labyad, red.) is hij er klaar voor. Dat is goed van hem", gaat Boukhari verder.

De oud-middenvelder stond vroeger vaak met Lang op het veld: "Dan kwam ik thuis van training en dan vroeg Noa of ik moe was. En dan gingen we vaak naar buiten, naar een veldje. Schieten, hooghouden, trucjes. Hij wilde altijd voetballen en was heel leergierig."



Boukhari nam zijn stiefzoon in die tijd regelmatig mee naar Ajax: "Danny Blind was toen mijn trainer. Hij heeft nog weleens op een veldje met Daley gespeeld. Grappig om te zien dat ze zoveel jaren later in hetzelfde elftal voetballen."

Als het aan zijn stiefvader ligt, blijft het hier niet bij voor Lang en Boukhari denkt dat de jonge aanvaller met wat extra wedstrijdritme ver kan komen: "Hij kan nu de stappen maken die nodig zijn om te overleven in de voetbalwereld. Daar heeft hij lang genoeg voor gewacht."