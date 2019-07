Goudhaantje Malen is blij met samenwerking: "Ik weet wat hij kan en vice versa"

Donyell Malen was dinsdagavond het goudhaantje bij PSV in de Champions League-voorrondewedstrijd tegen FC Basel (3-2 winst).

De aanvaller bezorgde zijn ploeg in de absolute slotfase de overwinning met een fraaie hakbal. Na afloop toonde de twintigjarige spits zich vanzelfsprekend gelukkig met zijn bijdrage.

"Ja, natuurlijk ben ik opgelucht", aldus Malen voor de camera bij Veronica . "Je wil die eerste officiële wedstrijd gewoon winnen, de is belangrijk. We vechten zo hard, de hele wedstrijd lang. Elke kans bij hen gaat erin. Dan kom je 2-1 achter en gaan zij vallen en een beetje tijdrekken en zo. Ik vind het knap hoe wij gewoon door zijn gegaan."



De winnende treffer maakte Malen op intuïtie. "Ik sta op de goede plek, dit kwam als eerst in me op. Dat je hem dan nog kan maken is alleen maar mooi", zegt het jeugdproduct van , die tegen Basel in de spits speelde met achter zich Steven Bergwijn. De samenwerking met Bergwijn bevalt Malen goed.



"Ik weet wat hij kan en hij weet wat ik kan", vertelt de Nederlands jeugdinternational. "We voelen elkaar wel aardig aan. Het is wel leuk om met hem te spelen. Of we werken vanuit afspraken of op gevoel? Het is meer aanvoelen, we zijn beide voetballende spelers. Het is een kwestie van goed kijken waar de ander staat en vanuit daar voetballen."